Проезд и жилье бесплатное: в России на войну заманивают объявлениями на столбах

В России пытаются всеми способами привлечь мужчин к дальнейшему нападению на Украину. Так, на столбах в некоторых городах РФ уже начали появляться "заманчивые" объявления.

"Когда-то это звучало как анекдот, за поребриком это стало реальностью. еперь контрактников для "несокрушимой и легендарной" набирают по объявлениям, расклеенным на столбах", - написали в сети.

"Раньше там висели предложения о работе для дворников, грузчиков, разнорабочих. Вот и здесь для соискателя "образование НЕ требуется". Правильно, зачем пушечному мясу диплом? Хорошее предложение: избавиться от долгов и кредитов путем превращения в перегной", - добавили авторы фото.

В России объявляют контрактников по объявлению