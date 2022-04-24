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Проезд и жилье бесплатное: в России на войну заманивают объявлениями на столбах

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Россия, Воскресенье 24 апреля 2022 14:13
Проезд и жилье бесплатное: в России на войну заманивают объявлениями на столбах В России зазывают мужчин на войну (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России пытаются всеми способами привлечь мужчин к дальнейшему нападению на Украину. Так, на столбах в некоторых городах РФ уже начали появляться "заманчивые" объявления.

Об этом сообщает в сети советник главы МВД Антон Геращенко.

"Когда-то это звучало как анекдот, за поребриком это стало реальностью. еперь контрактников для "несокрушимой и легендарной" набирают по объявлениям, расклеенным на столбах", - написали в сети.

"Раньше там висели предложения о работе для дворников, грузчиков, разнорабочих. Вот и здесь для соискателя "образование НЕ требуется". Правильно, зачем пушечному мясу диплом? Хорошее предложение: избавиться от долгов и кредитов путем превращения в перегной", - добавили авторы фото.

Проезд и жилье бесплатное: в России на войну заманивают объявлениями на столбахВ России объявляют контрактников по объявлению

Как мы ранее писали, в российском детсаду смелая мать вступила в бой с "зомби"-воспитателями.

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