Проехался по новому пешеходному мосту: в Киеве нашли героя парковки на Мерседесе

Мерседес на пешеходном мосту разгневал киевлян
По новому пешеходному мосту в Киеве 17 июня проехался Mercedes. Водителя автомобиля, шокировавшего наглой выходкой киевлян, удалось идентифицировать. Об этом пишет ресурс dtp.kiev.ua.
В столице в одном из паркингов улицы Предславинская (Печерский район) был найден тот самый "герой дня" - Mercedes, прокатившийся по пешеходному мосту.
Водитель оставил серебристый внедорожник Mercedes GL 500 с госномерами АА 1068 ВР на паркинге и ушел. Патрульная полиция стережет паркинг, поджидая героя, чтобы предъявить ему обвинение в нарушении общественного порядка.
"Водитель, такой смелый, 1993 года рождения, сбежал и в страхе получения админштрафа и спрятался дома", - написано в сообщении.
Парня зовут Никита, он решил прокатить с ветерком девушек, а затем сбежал от полиции.
Мерседес на пешеходном мосту в Киеве - нашли владельца авто (видео: dtp.kiev.ua)
Пользователи сети чрезвычайно разгневаны выходкой совсем обнаглевшего мажора на элитном внедорожнике, они призывают "поставить авто на кирпичи", впрочем у кое-кого подобное вызвало ухмылку - они пишут, что водитель "решил проверить мост на прочность".
Мерседес на пешеходном мосту в Киеве - нашли владельца авто (скрин: dtp.kiev.ua)
Напомним, средь белого дня в понедельник, 17 июня, водитель Mercedes решил прокатится по открытому к Дню Киева вело-пешеходному мосту.
Мерседес проехался по пешеходном мосту в Киеве (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)
К слову, на второй день после открытия, обзорная площадка моста возле Арки дружбы народов была частично разрушена.
Также мы писали, что в Ужгороде мажорка на на Porsche устроила страшное ДТП, в результате которого мужчина получил серьезные травмы.