Эти продукты не стоит есть, если вы хотите похудеть: откажитесь от них

По словам диетолога Джинань Банна, белый хлеб - один из главных врагов для тех, кто хочет похудеть. Все потому, что он не насытит надолго, потому что в нем нет клетчатки. Поэтому человек начнет потреблять больше калорий чем нужно.

Поэтому специалист рекомендует лучше есть цельнозерновой хлеб.

Специалист предостерегла от употребления блюд, которые жарятся в большом количестве масла или во фритюре.

"Жареные продукты очень калорийны, а вы поправляетесь, когда потребляете больше калорий, чем сжигаете", - сказала она.

Ученые выяснили, что людям с генетической предрасположенностью к ожирению жареные блюда особенно вредны.

К тому же заменители сахара могут стать помехой на пути к идеальной фигуре, хотя технически не содержат калорий.

"Важно понимать, что даже если в заменителях нет калорий, они все равно повышают уровень глюкозы в крови, а это может мешать похудению", - считает Коулман.

Кроме того, во время похудения следует избегать продуктов с низким содержанием клетчатки, таких как белый хлеб, рисовые хлебцы и картофельные чипсы.