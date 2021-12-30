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Эти продукты не стоит есть, если вы хотите похудеть: откажитесь от них

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Четверг 30 декабря 2021 17:38
Эти продукты не стоит есть, если вы хотите похудеть: откажитесь от них Каких продуктов следует избегать при похудении (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В период новогодне-рождественских праздников люди стремятся не набрать лишних килограммов. Поэтому диетолог из США назвали самые вредные продукты для тех, кто стремится похудеть

Так, важно отказаться от белого хлеба, жареных во фритюре продуктов, заменителей сахара и продуктов с малым содержанием клетчатки, сообщает Eat This, Not That!

По словам диетолога Джинань Банна, белый хлеб - один из главных врагов для тех, кто хочет похудеть. Все потому, что он не насытит надолго, потому что в нем нет клетчатки. Поэтому человек начнет потреблять больше калорий чем нужно.

Поэтому специалист рекомендует лучше есть цельнозерновой хлеб.

Специалист предостерегла от употребления блюд, которые жарятся в большом количестве масла или во фритюре.

"Жареные продукты очень калорийны, а вы поправляетесь, когда потребляете больше калорий, чем сжигаете", - сказала она.

Ученые выяснили, что людям с генетической предрасположенностью к ожирению жареные блюда особенно вредны.

К тому же заменители сахара могут стать помехой на пути к идеальной фигуре, хотя технически не содержат калорий.

"Важно понимать, что даже если в заменителях нет калорий, они все равно повышают уровень глюкозы в крови, а это может мешать похудению", - считает Коулман.

Кроме того, во время похудения следует избегать продуктов с низким содержанием клетчатки, таких как белый хлеб, рисовые хлебцы и картофельные чипсы.

Ранее мы сообщали, что при сочетании этих продуктов вызывает проблемы с желудком.

Также мы писали, что ученые назвали популярные продукты, которые вызывают рак.

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