Эти продукты разрушают печень: риск ожирения и развития хронических болезней

Печень в организме человека выполняет одну из самых важных функций и очень важно следить за ее здоровьем. Самое губительное и разрушительное действие на работу печени имеет рацион питания.

Медики назвали продукты, которые убивают работу печени и негативно влияют на здоровье человека. Об этом пишет издание Medical News Today.

Нормальная работа печени имеет большое значение для здоровья человека и при возникновении сбоев возможны серьезные проблемы со здоровьем. Врачи утверждают, что правильное питание поможет не только снизить вероятность развития хронических болезней, но и при их наличии – существенно снизить риск развития обострений.

Печень категорически не любит жирные продукты питания, в частности – фаст-фуд, копчености, картошку фри и жареное мясо. Особенно вредны снеки – чипсы, сухарики, полуфабрикаты.

В этот список стоит включить все продукты с большим содержанием крахмала – хлеб, макароны, печенье, пирожные или выпечка. Особенно губительны для печени кондитерские изделия с большим содержанием сахара.

Высокий уровень инсулина повышает кровяное давление и снижает уровень "хорошего" холестерина, и в результате развивается метаболический синдром.

Все эти процессы ведут к состоянию "жирной печени". Также диетологи рекомендуют уменьшить количество соли в еде, избегать употребления консервированного мяса или овощей.

Самое пагубное влияние на здоровье печени имеют алкогольные напитки и курение. Все вредные вещества попадают в кровь из органов дыхания, но проходят они через гепатоциты – структурные единицы печени, которые должны обезвредить их и выпустить уже безопасными для организма. Постоянная нагрузка на гепатоциты ведет к тому, что жизненно важный орган изнашивается быстрее.

Печенка работает как фильтр в организме человека и пропускает только полезное, но если она повреждена алкоголем, вирусами или химическими веществами, то бороться с токсинами она не в состоянии.

Если у вас появилась хроническая усталость, боли в животе, изменения в кале или моче, тошнота и отечность, то стоит обратиться к врачу и проверить работу печени.

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