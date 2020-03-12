Эти продукты помогут пережить эпидемию коронавируса: запасайтесь шоколадом

Врачи назвали продукты, которые должны быть на случай эпидемии коронавируса в Украине (коллаж РБК-Украина)

Врачи рассказали, как сделать запасы на случай объявления эпидемии коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине стал причиной объявления карантина с 12 марта. Во многих странах мира также зафиксированы вспышки COVID-19, некоторые страны закрывают границы на выезд и въезд. Но при этом врачи не перестают заботиться о благополучии населения.

Так, недавно медики составили список продуктов, которые должны быть дома у каждой семьи на случай введения глобальных карантинных мероприятий.

Какие же продукты нужно иметь на такой случай? Из расчета на 10 дней, говорят врачи, украинцам следует заранее закупить и иметь в запасе следующее:

20 литров чистой воды

3,5 кг любой крупы, картофеля, хлопьев, хлеба, макарон и риса

2,5 кг консервированных овощей и орехов

1,5 кг рыбы, мяса, яиц

2,6 кг молока и молочных продуктов

4 кг сухофруктов и консервированных фруктов

0,4 кг масла.

Кроме того, специалисты рекомендуют также запастись медом, сахаром, мукой, бульонными кубиками, шоколадом и печеньем.

Отметим, что такой объем продуктов может удовлетворить потребность взрослого человека на 10 дней при ежедневном получении 2,2 тыс. калорий. Поэтому, если речь идет о, например, семье из четырех человек, то этот список можно смело умножать в три или четыре раза.

Также важно помнить, что все продукты должны храниться в надлежащих условиях, которые предохранят их от порчи.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько в Украине стоят крупы, соль и спички.

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