Эти продукты нельзя есть в сыром виде: отравления избежать очень сложно

Яйца

Плохая новость для любителей сырых яиц – в них может содержаться сальмонелла, которая приводит к сильным пищевым отравлениям и интоксикации всего организма. Яйца считаются продуктами повышенного риска, особенно летом – в жару микробы размножаются очень быстро. Опасны также блюда, где используется сырой белок. Например, домашний майонез.

Куриное мясо

Как и в яйцах, в курином мясе может быть сальмонелла, а также бактерии Campylobacter. Куриное мясо должно пройти обработку не менее 2 минут при температуре в 70 градусов.

Сырое тесто и мука

Употребление сырого теста может вызвать диарею и желудочные спазмы. Микробы могут находиться в муке и для того, чтобы они погибли, нужна термическая обработка.

Баклажаны

В этих овощах содержится вещество соланин – слабый нервный токсин. В небольших дозах он вреда организму не принесет, а вот в большом количестве может вызвать головную боль, кишечные расстройства, тошноту и рвоту. Специалисты не рекомендуют употреблять баклажаны в сыром виде.

Зеленая фасоль

В такой фасоли есть ядовитое белковое соединение – фазин. Оно вызывает тошноту, диарею, головную боль, рвоту и диарею. Большое количество сырой зеленой фасоли может привести к сильному отравлению и даже смерти. Такую фасоль нужно отварить не менее 10 раз, чтобы уничтожить этот белок. А воду после фасоли нужно выливать.

Ревень

Не стоит есть ревень в сыром виде, так в нем содержится много щавелевой кислоты. Она вызывает неприятный привкус во рту и раздражает желудочно-кишечный тракт. А вот в готовом виде в ревене содержится мало кислоты.