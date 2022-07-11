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Эти продукты нельзя давать маленьким детям: могут вызвать отравление

Какую пищу нельзя давать детям (freepi)
Автор: Татьяна Самарук

Если ребенок с детства привыкает к "взрослому рациону", ему практически гарантированы заболевания желудочно-кишечного тракта и дефицит витаминов. Существуют некоторые продукты, которые строго не рекомендуют добавлять в рацион детей.

Об этом пишет CDC.

В частности, чтобы ребенок получал достаточно полезных веществ из пищи и не потерял интерес к процессу, его меню должно быть разнообразным.

Однако, существует пища, которую нельзя давать детям, или ее количество стоит ограничить.

Запрещенные продукты

Эксперты назвали два продукта, которые не рекомендуют детям до 1 года, среди них:

  • Мед. Он может содержать бактерии, которые вызывает ботулизм. Такие бактерии опасны именно для маленьких детей, причем тепловая обработка не поможет - выпечку с медом тоже нельзя;
  • Коровье молоко. Оно может вытеснить основную пищу ребенка до года - грудное молоко или смесь. Также коровье молоко не равноценное по составу, а белки и жиры из него сложно переваривать.

Какие продукты могут вызвать отравление

В частности, чаще всего источником пищевого отравления становятся продукты животного происхождения, но проблемы с желудком бывают и от немытых овощей. Для детей отравление опаснее, потому что у них выше риск обезвоживания.

Из рациона ребенка стоит исключить:

  • сырые мясо и рыбу;
  • сырые яйца;
  • непастеризованные молочные продукты;
  • лесные грибы.

Также ни в коем случае нельзя делать основой детского рациона картофель. Он является одной из составляющих разнообразного питания, но не следует забывать о каше и бобовых.

Кроме того, специалисты признают "врагом" детского здоровья картофель-фри.

Раньше мы назвали топ-5 продуктов, которые не стоит давать ребенку.

Также мы писали, какие напитки категорически нельзя пить маленьким детям.

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