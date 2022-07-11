Эти продукты нельзя давать маленьким детям: могут вызвать отравление

Если ребенок с детства привыкает к "взрослому рациону", ему практически гарантированы заболевания желудочно-кишечного тракта и дефицит витаминов. Существуют некоторые продукты, которые строго не рекомендуют добавлять в рацион детей.
Об этом пишет CDC.
В частности, чтобы ребенок получал достаточно полезных веществ из пищи и не потерял интерес к процессу, его меню должно быть разнообразным.
Однако, существует пища, которую нельзя давать детям, или ее количество стоит ограничить.
Эксперты назвали два продукта, которые не рекомендуют детям до 1 года, среди них:
В частности, чаще всего источником пищевого отравления становятся продукты животного происхождения, но проблемы с желудком бывают и от немытых овощей. Для детей отравление опаснее, потому что у них выше риск обезвоживания.
Из рациона ребенка стоит исключить:
Также ни в коем случае нельзя делать основой детского рациона картофель. Он является одной из составляющих разнообразного питания, но не следует забывать о каше и бобовых.
Кроме того, специалисты признают "врагом" детского здоровья картофель-фри.
Раньше мы назвали топ-5 продуктов, которые не стоит давать ребенку.
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