Эти продукты нельзя давать маленьким детям: могут вызвать отравление

В частности, чтобы ребенок получал достаточно полезных веществ из пищи и не потерял интерес к процессу, его меню должно быть разнообразным.

Однако, существует пища, которую нельзя давать детям, или ее количество стоит ограничить.

Запрещенные продукты

Эксперты назвали два продукта, которые не рекомендуют детям до 1 года, среди них:

Мед . Он может содержать бактерии, которые вызывает ботулизм. Такие бактерии опасны именно для маленьких детей, причем тепловая обработка не поможет - выпечку с медом тоже нельзя;

. Он может содержать бактерии, которые вызывает ботулизм. Такие бактерии опасны именно для маленьких детей, причем тепловая обработка не поможет - выпечку с медом тоже нельзя; Коровье молоко. Оно может вытеснить основную пищу ребенка до года - грудное молоко или смесь. Также коровье молоко не равноценное по составу, а белки и жиры из него сложно переваривать.

Какие продукты могут вызвать отравление

В частности, чаще всего источником пищевого отравления становятся продукты животного происхождения, но проблемы с желудком бывают и от немытых овощей. Для детей отравление опаснее, потому что у них выше риск обезвоживания.

Из рациона ребенка стоит исключить:

сырые мясо и рыбу;

сырые яйца;

непастеризованные молочные продукты;

лесные грибы.

Также ни в коем случае нельзя делать основой детского рациона картофель. Он является одной из составляющих разнообразного питания, но не следует забывать о каше и бобовых.

Кроме того, специалисты признают "врагом" детского здоровья картофель-фри.