Продукты, которые ухудшают настроение: вгоняют в апатию и депрессию

Эти продукты могут вызвать депрессию и апатию (Фото: pixabay.com)

Специалисты назвали продукты, которые плохо влияют на настроение человека и мотивацию

Продукты, которые мы употребляем в пищу, способны влиять не только на здоровье и физическое состояние организма. Определенный рацион также может негативно сказываться на настроении человека и доводить его до состояния апатии или депрессии.

Как объясняют диетологи, есть пища для эмоционального питания и именно она влияет на изменения настроения у человека. Как пишет издание HuffPost, эмоциональное питание – это циклический процесс, который побуждает человека употреблять продукты для повышения сахара в крови. Мозг человека в определенное время начинает требовать повышение уровня дофамина. Если этот уровень сильно и резко падает, то человек начинает чувствовать себя подавленным и расстроенным.

"Такая цикличность эмоционального питания часто заставляет испытывать недостаток удовольствия, чувства вины, стыда и сожаления", - объяснила психолог Ли Чамберс.

Она добавила, что некоторые продукты вызывают повышение уровня сахара в организме, а после – снижение, и это приводит к вялости, беспокойству и раздражительности.

"Регулярное и чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием жира или сахара может негативно повлиять на настроение, но умеренное употребление таких продуктов может принести удовольствие и комфорт некоторым людям", - резюмировала психолог и назвала основные продукты, которые вызывают снижение настроения и депрессию.

Алкоголь. Такие напитки сначала поднимают настроение, но регулярное или чрезмерное употребление ведет к ухудшению и апатии.

Сода. Сладкая газированная воды содержит соду и сахар. Оба продукта быстро усваиваются и вызывают повышение уровня сахара в крови. Этот уровень быстро падает и вызывает вялость, беспокойство, раздражение.

Кофеин. Напитки с кофеином заставляют мозг выделять гормоны дофамин и серотонин. В небольших дозах кофеин не опасен, но в больших – приводит к раздражительности и тревожности.

Выпечка. Печенье и пирожные содержат ингредиенты, которые ухудшают настроение, так как в них содержится много сахара.

Картофель фри. В таком блюде содержатся насыщенные жиры, рафинированные углеводы и много соли. Регулярное потребление картошки фри вызывает плохое настроение и истощение.

Обработанные продукты. Пицца, чипсы, снеки, и другие продукты, которые подвергаются обработкам, содержат рафинированный сахар, насыщенные жиры, консерванты. Они могут стать причиной усталости, потери внимания и мотивации.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые вредные продукты из супермаркетов.

А также рассказывали о том, какие продукты стоит исключить из детского рациона.

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Автор: Анна Шиканова