Эти продукты категорически нельзя есть в жару

Врач-диетолог перечислила ряд продуктов, которые нельзя есть в жаркую погоду, поскольку из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем и организм даст сбой.

Особенно это опасно для тех, у кого есть проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, пишет crispy.news.

Кроме того специалист рассказала, какие продукты могут облегчить состояние организма в жаркую погоду, а от каких лучше отказаться.

В первую очередь, диетолог посоветовала отказаться от продуктов, что быстро портятся. Это молочные продукты с коротким сроком хранения, мясо в маринаде, тартар из рыбы или мяса, карпаччо.

Когда жарко, лучше сократить количество углеводов, мучного, сладкого. Ведь эти продукты плохо влияют на сосуды. А спиртное и вовсе стоит исключить.

Отказаться от хлеба, блинчиков, риса, выпечки стоит тем, у кого в жару учащается пульс и болит голова.

Диетолог рекомендует употреблять в пищу то, что легко переваривается. К примеру, овощи, ягоды. Но вот на фрукты из-за излишка фруктозы налегать не стоит. Особенно тем, кто имеет проблемы с лишним весом.

"Сейчас как нельзя лучше подойдут смузи и фреши. Опять же, хочу сделать акцент на овощные и ягодные, а не фруктовые", - рассказала эксперт.

От мяса также стоит отказаться, когда жарко. Заменить его стоит жирной рыбой, богатой витаминами Омега-3.

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