Эти продукты категорически нельзя есть на завтрак: пересмотрите свое меню

Первый прием пищи очень важен для человека, так как именно эта еда дает энергетический заряд на весь день и насыщает организм полезными веществами. Также очень важно, чтобы завтрак был сытным.
Какие продукты не стоит употреблять на завтрак, рассказали специалисты на Medpravda.
Если вы начнете свой день с тарелки готовых хлопьев, то ваш организм вам не скажет спасибо. Во-первых, все хлопья изготавливаются из рафинированной муки с добавлением сахара. Пищевых волокон и белка там почти нет.
А во-вторых, после такого завтрака вы очень быстро снова почувствуете голод. Замените их обычной овсянкой.
Сосиски, сардельки, колбаски – все это делают из мясного фарша не самого лучшего качества и добавляют в них много жира, пряностей, ароматизаторов и наполнителей. Чаще всего в них очень много именно жиров и натрия.
Натрий провоцирует повышение артериального давления, а жиры – "плохой" холестерин.
Замените сосиски яйцами и натуральным йогуртом – в них полно ценного белка.
Питательная ценность такого хлеба очень мала – очищение муки избавляет хлеб от всех полезных веществ. А такой хлеб может ударить по здоровью – спровоцировать скачки сахара в крови. А это приводит сначала к ощущению сытости, а потом к резкому чувству голода.
Замените его хлебом грубого помола, желательно с яйцами и овощами.
В процессе производства такие соки теряют клетчатку и большинство полезных свойств. Но в нем полно сахара и калорий. Такая привычка быстро приведет к появлению лишнего веса.
Сделайте домашний смузи – клетчатка в нем будет очень полезна для вашего желудка.
Избегайте таких йогуртов, так как в них нехватка жира заменяется сахаром. И помните, что витамины из молочных продуктов А и D – плохо усваиваются без необходимого количества жира.
Замените такой йогурт обычным, без добавок и ароматизаторов. Отличным выбором станет греческий – в нем полно белка и кальция.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить на завтрак необычные рисовые биточки по рецепту наших бабушек.
А также рассказывали о том, какие продукты лучше всего выбрать для правильного завтрака.