Эти продукты чаще всего вызывают пищевую аллергию: симптомы острого состояния

Список продуктов, которые чаще всего вызывают аллергию (Коллаж РБК-Украина)

Медики назвали продукты питания, которые чаше всего вызывают опасную аллергическую реакцию

Пищевой аллергией страдает 1-3% взрослого населения на планете и 4-6% детей. Пищевая аллергия – это реакция иммунной системы на продукты питания. Организм человека вырабатывает "аллергические антитела" к аллергену, и когда он попадает в организм – происходит реакция. Специалисты утверждают, что не стоит путать пищевую аллергию с пищевой непереносимостью и назвали продукты, которые могут вызвать острое состояние.

В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что в список продуктов питания, которые вызывают острую аллергическую реакцию, входит 160 позиций. Но специалисты назвали те, которые чаще всего становятся аллергенами и могут вызвать острую реакцию организма.

Злаковые продукты с глютеном

Моллюски и ракообразные

Яйца

Рыба

Арахис

Соя

Молочные продукты

Орехи

У детей грудного возраста чаще всего аллергическую реакцию вызывают яйца, молоко и молочные продукты. Такая аллергию с возрастом может исчезнуть. Аллергия на моллюсков, ракообразные чаще бывает у взрослых, а вот на аллергии на арахис подвержены одинаковы и дети, и взрослые.

Самые опасные симптомы пищевой аллергии

Обычно симптомы пищевой аллергии проявляются через несколько минут. Иногда в течение нескольких часов после употребления аллергена. Есть симптомы, которые требуют немедленно медицинского вмешательства и могут угрожать жизни пациента.

Крапивница

Покраснение кожи или сыпь

Отек языка, лица и губ

Рвота и диарея

Спазмы в животе

Кашель

Головокружение

Отек гортани, голосовых связок

Потеря сознания

Если возникают такие симптомы, то к врачу нужно обращаться немедленно. Для того чтобы обезопасить себя от ухудшения здоровья, нужно соблюдать правила осторожности и исключить продукты-аллергены из своего рациона. Также обязательно нужно читать этикетке на продуктах и изучать ингредиенты, которые могут вызвать опасные симптомы.

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