От продуктов с глютеном нужно отказаться: врачи назвали опасные признаки

Глютен – это специальный белок, который содержится в пшенице, ячмене и ржи. Для многих людей он безопасен, но бывают ситуации, когда он становится проблемой для пищеварительной системы человека.

Что такое целиакия и какие признаки говорят о непереносимости глютена, рассказали на портале Ukr.media.

Что такое целиакия

Это нарушение в организме человека, когда пищеварительная система не может справиться с клейковиной и не может ее переварить. Целиакия относится к аутоиммунным заболеваниям, при которых употребление глютеновых продуктов может нанести серьезный вред тонкому кишечнику.

Стоит отметить, что 13% людей на планете могут плохо переваривать глютен, но при этом у них нет этого заболевания.

Какие признаки говорят о проблемах с перевариванием глютена

Боль в животе после еды. Если боль возникает после употребления спагетти, хлеба или сдобы и при этом появляется тошнота или судороги, то стоит заподозрить непереносимость глютена.

Вздутие живота. Этот признак может говорить о многих нарушениях – гормональном дисбалансе, большом количестве бобовых в рационе. Но если вздутие наступает каждый раз после употребления продуктов с глютеном – то это сигнал о его непереносимости.

Сухая кожа, шелушение. У людей с повышенной чувствительностью к глютену часто наблюдается сухость кожи. Также есть склонность к экземам, сыпям, образованию угрей и акне.

Потеря веса. Постоянная потеря веса – важный симптом целиакии. Как объясняют врачи, это связано с тем, что кишечник поврежден и не усваивает в полной мере всю полученную пищу. Сильно влияют также и болевые ощущения после употребления пищи – человек старается есть меньше и поэтому теряет вес.

Трудности с концентрацией. Как показывают исследования, непереносимость глютена часто связана с неврологическими заболеваниями.

Депрессия. Еще один признак непереносимости глютена – усиление или появление симптомов депрессии или повышенной тревожности после употребления некоторых продуктов. Ученые установили связь между развитием депрессии и употреблением продуктов с содержанием глютена.

Проблемы с кишечником. Диарея без особой причины, которая появляется внезапно и также внезапно исчезает, проблемы с кишечником, которые могут длиться больше недели – все это может говорить о непереносимости глютена. Попробуйте исключить из рациона продукты с глютеном.

Проблемы с памятью. Еще один неврологический симптом непереносимости глютена – нарушение памяти и ослабление когнитивных функций.

Повышенная утомляемость. Если вы просыпаетесь по утрам уже с чувством усталости, а повседневные дела отнимают слишком много сил – пересмотрите свой рацион.

Медики рекомендуют при обнаружении симптомов непереносимости глютена – пройти обследование и проконсультироваться с лечащим врачом.