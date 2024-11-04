Продукт №1, який варто додати до свого раціону для профілактики раку грудей

Коли жінки наближаються до менопаузи, у них зростає ризик раку молочної залози, частково через зниження рівня естрогену. Цей гормональний зсув впливає на здоров’я на багатьох фронтах, викликаючи занепокоєння щодо всього, від щільності кісткової тканини до здоров’я серцево-судинної системи.

Який продукт важливо вживати для профілактики раку грудей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Який продукт попереджує рак грудей?

Все більше досліджень підкреслюють, що певні продукти, зокрема оливкова олія першого віджиму, можуть відігравати важливу роль у зниженні ризику раку грудей у ​​жінок у період менопаузи.

Оливкова олія вже давно є основним продуктом середземноморської дієти, відома своїми корисними для серця та протизапальними властивостями. Тепер дослідження показують, що ця універсальна олія також може запропонувати унікальні захисні переваги проти раку грудей, особливо для жінок, які стикаються з проблемами менопаузи.

Ендокринолог Марія Луїза де Мінго розповіла, що включення оливкової олії першого віджиму в щоденний раціон є одним із найефективніших дієтичних рішень, які жінки можуть зробити для профілактики раку грудей під час менопаузи.

Потенціал оливкової олії щодо зниження ризику раку молочної залози в основному полягає у високій концентрації мононенасичених жирів і антиоксидантів.

Відомо, що ці сполуки борються із запаленням і захищають клітини від окислювального стресу, фактора, тісно пов’язаного з розвитком раку.

Дослідження 2018 року показало, що жінки, які дотримувалися середземноморської дієти, багатої на оливкову олію, мали нижчу захворюваність на рак молочної залози та кращу загальну кісткову та м’язову масу, фактори, які стають все більш важливими, оскільки естроген знижується.

Оливкова олія першого віджиму особливо корисна завдяки високому вмісту антиоксидантів. Вони можуть нейтралізувати вільні радикали в організмі, зменшуючи пошкодження клітин і, отже, потенційно знижуючи ризик раку.

Які ще продукти треба включати в раціон під час менопаузи