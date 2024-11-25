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Продукт №1, який потрібно виключити з раціону, щоб швидко спалити жир на животі

Фото: Який головний продукт треба виключити з раціону для схуднення (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Не можете схуднути? Хочете плаский живіт? Експерт з фітнесу поділився ключовою звичкою, яка може допомогти вам позбутися жиру на животі.

Який продукт треба виключити з раціону, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok тренера Джералда Хола.

Що допоможе позбутися жиру на животі?

В одній зі своїх численних публікацій у TikTok, спрямованих на те, щоб допомогти підписникам прискорити процес схуднення, експерт розповів про ключову звичку, яка може допомогти зменшити два типи жиру в області живота.

Джералд радить відмовитися від алкоголю та скоротити сеанси так званих запоїв.

"Якщо ваш живіт виглядає приблизно так, я покажу вам, як його скинути. Отже, ми маємо два типи жиру, який оточує наш середній відділ: підшкірний жир, який є зовнішнім шаром, і потім вісцеральний жир, який оточує всі органи. Якщо у вас занадто багато вісцерального жиру, він починає твердіти, а потім ви отримуєте твердий живіт", - розповів фітнес гуру.

Все що вам потрібно зробити, це зменшити кількість алкоголю!

Джерард називає алкоголь "однією з найгірших речей, які ви можете зробити для утворення вісцерального жиру", посилаючись на його високу калорійність і легкість надмірного споживання як основні причини.

Вживання алкоголю може завдати шкоди вашим гормонам, зокрема тестостерону, а також може призвести до вибору нездорової їжі. Коли ви вживаєте алкоголь, ваше тіло надає перевагу його розщепленню, а не спалюванню жиру, що фактично зупиняє будь-яку втрату жиру.

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Дізнайтеся, як схуднути, не рахуючи калорій, за порадою відомого українського тренера.

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