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Продолжаются тяжелые бои: волонтер просит украинцев срочно помочь ВСУ

Срочно требуется помощь с покупкой квадрокоптеров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным под Бахмутом срочно необходим квадрокоптер. В области идут тяжелые бои и наши защитники нуждаются в этом устройстве.

Срочный сбор денег организовывает известный волонтер Наталия Юсупова.

"Ребята ночью написали, что у них орки сбили квадрокоптер. Надо сегодня купить и сразу отправить. Аутел 52 тыс, Мавик 3 под 100 тысяч. На какой соберем, тут и куплю. Дроны, это глаза и уничтожение техники врага", - сообщила волонтер.

Также вы можете помочь репостом этой информации, если нет материальной возможности.

Реквизиты для помощи

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

4441 1144 1757 8794 Монобанк

Кстати, ранее мы рассказывали, что украинцы за сутки помогли собрать сумму на два Байрактара. Как помочь собрать на третий Байрактар.

А также мы писали, что девочка из Бучи потеряла руку и просит помочь собрать средства на протез.

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