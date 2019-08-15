Продолжают гибнуть: под Киевом из окон за сутки выпало двое детей (фото)

Дети выпадают из окон: под Киевом произошло два инцидента (фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция предупреждает родителей, чтобы они были более внимательные к детям

В Киевской области за сутки случилось два ЧП с детьми, которые выпали из окон. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

В Вишневом мать в состоянии алкогольного опьянения оставила 4-летнего мальчика одного и на несколько минут вышли из квартиры. Ребенок выпал с четвертого этажа и получила тяжелые травмы.

Дети выпадают из окон: под Киевом произошло два инцидента (фото: facebook.com/pg/pol.kyivregion)

Полиция выяснила, что когда ребенок играл в комнате, его мать на кухне распивала алкоголь, а потом вышла на лестничную площадку покурить. Когда женщина вернулась домой, она увидела, что ее сына в квартире уже нет.

Дети выпадают из окон: под Киевом произошло два инцидента (фото: facebook.com/pg/pol.kyivregion)

Выглянув в открытое окно, женщина пришла в ужас от того, что малыш лежит на траве, а возле него стоят посторонние люди.

Дети выпадают из окон: под Киевом произошло два инцидента (фото: facebook.com/pg/pol.kyivregion)

Во время проверки в крови матери обнаружено 2,03 промилле алкоголя. В данный момент ребенок находится в больнице с многочисленными травмами. У него ушибы и переломы обеих ног.

Дети выпадают из окон: под Киевом произошло два инцидента (фото: facebook.com/pg/pol.kyivregion)

Полиция открыла уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины.

В Василькове произошла подобная ситуация. Там ребенок выпал со второго этажа. Но к счастью, все обошлось без тяжелых последствий.

Напомним, что в Одессе полуторагодовалый мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна высотки.

Ранее сообщалось, что в Киеве из окна 9-го этажа выпал ребенок. От тяжелых травм ребенок скончался на месте.