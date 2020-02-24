Продавать наркотики: Гончарук заявил о единственном шансе купить квартиру

Алексей Гончарук заявил, что единственным шансом купить квартиру в ипотеку для рядовых украинцев, является продажа наркотиков или оружия. Что имел в виду премьер под таким высказыванием - в материале Styler.

Об этом премьер-министр заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".

По словам чиновника, процент ставки в банках очень высокий - 11%, а целью правительства является 7%.

"Они сегодня себе не смогут позволить купить квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие", - сказал премьер о молодых семьях, которые хотят купить собственное жилье в Украине.

Премьер заявил, что на сегодня единственный шанс молодым украинцам заработать на квартиру - торговать наркотиками или оружием.

Гончарук сказал, что купить квартиру в Украине можно продавая наркотики (скрин видео: YouTube/Украина)

Гончарук назвал сегодняшнюю ипотеку настоящей кабалой, выбраться из которой невозможно. А задачей правительства - уже в этом году снизить процент до 10.

“Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор”, - уточнил глава правительства.

Смотреть видео с заявлением Алексея Гончарука нужно с 28:58 минуты.

Гончарук сказал, что купить квартиру в Украине можно продавая наркотики (видео: YouTube/Украина)