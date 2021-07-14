Не продал землю застройщику: появилось видео, как фермер собирает урожай среди ЖК

Фермер отказался продавать свою землю застройщикам и продолжает ее обрабатывать. По его словам, местные жители с понимаем относятся к нему, поскольку это его работа, а дети вообще счастливы.

После того как в сеть попало видео с его комбайном, оно стало вирусным. Пользователи сети похвалили Мысловского за его позицию. Фермер рассказал, что выполняет сельскохозяйственные работы несколько раз в год.

Польский фермер собирает урожай среди ЖК (видео: YouTube)

Видео набрало 86 тысяч просмотров на Reddit, при этом один пользователь отметил, что купил бы всю пшеницу у этого фермера.

Как выяснилось, на фермера никто не жаловался. Вернее, таких сообщений не было. Об этом рассказали в полиции.

В Люблине пашня составляет почти 4 тысячи гектаров. При этом площадь всего города составляет 15 тысяч га, а фермерских хозяйств около 2800. Здесь чаще всего сеют озимую пшеницу, реже - кукурузу.