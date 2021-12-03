Проблемы с сердцем и не только: какие опасные осложнения может давать COVID-19

В первую очередь, коронавирус бьет по органам дыхания. Далее – у 20% пациентов возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В легких возможны закупорки кровеносных сосудов в альвеолах и рубцевание легочной ткани. Такие утолщения ткани могу привести к фиброзу легких, и выражаться он будет в виде одышки.

Остановить этот процесс или вернуться в предыдущее состояние на данный момент невозможно, полностью легкие восстановиться уже не смогут.

Заболевание может влиять на сердечную мышцу и вызывать воспаление миокарда. В более тяжелых случаях начинают образовываться рубцы на сердце.

По наблюдениям медиков, болезнь может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность из-за интенсивной работы правого желудочка сердца.

Также COVID-19 вызывает воспаление в оболочке кровеносных сосудов и это приводит к образованию тромбов, повышению риска развития ишемии, повышение риска инсульта и уменьшению уровня кислорода в крови.

Многие пациенты после коронавируса отмечают, что у них появилась аритмия – почти в 44% случаев.

У некоторых восстановление занимает месяцы, часть пациентов остается с этими проявлениями на более продолжительное время.

Все эти воспаления в сердечно-сосудистой системе могут привести к развитию инфарктов и инсультов у пациентов.

Кроме основных осложнений, встречаются и те, которые были отмечены в меньшем количестве - это поражение почек. В моче пациентов был обнаружен белок и кровь. И это говорит о том, что орган мог сильно пострадать от инфекции.

Также коронавирус затрагивает мозг человека. Треть пациентов после COVID-19 сообщала о неврологических расстройствах, головокружениях, головных болях, когнитивных расстройствах, проблемах с памятью.

По словам медиков, вирус может действовать на нейроны – нервные клетки. Именно поэтому один из симптомов коронавируса – потеря вкуса и обоняния, а после заболевания – искажение.

Некоторые расстройства неврологического характера могут сохраняться у человека от 3 до 6 месяцев после перенесенного заболевания.

Важно! Если у вас после перенесенного заболевания появились симптомы нарушения работы внутренних органов - обратитесь к врачу.