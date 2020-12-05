Проблемы с печенью: какая боль сигнализирует об опасности

Проблемы с печенью часто приводят к тому, что этот внутренний орган перестает правильно выполнять свою работу и создает угрозу для жизни. Первым сигналом проблем с печенью становится боль в верхней части живота с правой стороны. При обнаружении такого признака, нужна консультация с врачом как можно быстрее.

Медики объясняют, что здоровая печень помогает организму бороться с инфекциями, очищает кровь и ее работа важна при обмене веществ. На какие симптомы стоит обратить внимание, сообщили в издании "Главред".

Боль в печени может появляться по разным причинам и самое важное – выяснить, что скрывается за этой болью, чтобы провести правильное лечение и избежать серьезных последствий. Боль может быть тупая, неспецифическая, а может быть острая и сильная. Иногда она отдает в спину и боль в печени часто путают с болями в животе, почке и в правом плече. Также боль в печени может быть сигналом о проблемах в других органах человека. Игнорирование такой боли может привести к неправильному функционированию печени и даже к ее отказу.

Симптомы могут не проявляться до тех пор, пока ситуация не станет опасная и очень важно знать, какие сигналы подает организм, когда проблемы с печенью начинают прогрессировать.

Обратите внимание на такие симптомы:

Сильная боль, особенно в животе

Высокая температура

Темная моча

Бледный, кровянистый или смолистый кал

Тошнота и рвота

Потеря веса

Желтоватая кожа

Сильная чувствительность при прикосновении к животу

Опухоли в животе, на ногах или лодыжках

Зуд кожи

Хроническая усталость

Потеря аппетита

Заболеваний печени может быть много, например, холангит, гепатит, абсцесс печени, цирроз, синдром Бадда-Киари и многие другие. Правильный диагноз может установить врач и специальное обследование, которое должно включать:

анализы крови для оценки функции печени или выявления конкретных проблем с печенью или генетических состояний

визуализационные тесты, такие как компьютерная томография, МРТ и ультразвук для оценки повреждения печени

анализ тканей, который включает взятие образца ткани из печени для лабораторного исследования

Некоторые проблемы можно решить с помощью изменения образа жизни, смены диеты и воздержанием от алкоголя. В некоторых случаях нужно хирургическое вмешательство или специальная медикаментозная терапия.

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