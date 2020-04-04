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Проблемы начнут утихать: астролог назвал дату окончания пандемии и мировых проблем

STYLERЖизнь    04.04.2020 - 20:48
Проблемы начнут утихать: астролог назвал дату окончания пандемии и мировых проблем
Астролог назвал дату окончания пандемии коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказал, когда коронавирус и мировой кризис пойдут на спад

Пандемия коронавируса и финансовый кризис изрядно ударили по всему населению планеты и о том, что в 2020 году могут возникнуть серьезные проблемы у всего человечества, предупреждала даже провидица Ванга. Однако на данный момент всех интересует, когда закончится этот затяжной период и люди смогут вернуться к своему обычному образу жизни.

Как рассказал известный астролог Павел Глоба, напряженная ситуация в мире возникла из-за Лилит (Черная Луна), которая перешла в знак Овна 27 января – именно с этого периода в большинстве стран началась пандемия COVID-2019, а также возникли и другие проблемы. Эта скрытая планета, по словам астролога, является провокатором для политических проблем, проблем со всемирным здоровьем и свидетельствует о возникновении эпидемий.

Пандемия европейской чумы также возникла при расположении Черной Луны в Овне, и она унесла немало человеческих жизней. Глоба также указывает на то, что 2020 год – високосный, а это добавляет в общую ситуацию дополнительно негативного влияния. Кроме того, символ года – Крыса, которая издавна считается разносчиком различных болезней.

По прогнозам Павла Глобы, Лилит пробудет в знаке Овна до 20 октября, но свое негативное воздействие она начнет ослаблять уже к лету. Напряженная обстановка еще будет сохраняться, но общие тенденции уже будут не такими пугающими и сложными. До начала осени и в частности, до конца октября, человечеству стоит быть начеку и принимать все меры предосторожности.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный астролог назвала дату окончания пандемии.

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