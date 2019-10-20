Проблемы с Крымским мостом приведут к трагедии: эксперт шокировал заявлением

Крымский мост (фото: most.life)

Запланированный на декабрь пуск первого полноценного поезда по Керченскому мосту переносится

В Крыму запланированный на декабрь пуск первого полноценного поезда по Керченскому мосту переносится как минимум на полгода, поскольку мост все еще ненадежен. По официальной версии возле моста был найден исторический артефакт и необходимы раскопки, однако специалисты данную версию отрицают. Так, кандидат геолого-минералогических наук рассказал, как дела обстоят на самом деле, передает Obozrevatel.

В Керченском проливе более 1000 м вглубь полутвердых, песчаных, обводненных глин, и строить на этих глинах ничего нельзя. А они начали строить, то есть нарушили закон. За подобные ситуации их можно, по словам эксперта, засудить.

Крымский мост (фото: most.life)

Есть вероятность, что хлопнет грязевой вулкан. В таком случае глина поднимется выше и уйдет из-под опоры, и тогда она рухнет. На него выкинули кучу денег, а эксплуатационные расходы превысят стоимость строительства самого моста.

Также строение несет угрозу для судоходства, при этом не только украинского, но и российского.

Главное, чтобы никто не погиб: эксперт указал на серьезные проблемы с Крымским мостом

"Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть", – рассказал эксперт.