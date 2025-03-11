Проблемні учні: 7 зірок Голлівуду, яких вигнали зі школи

Чарлі Шин

Чарлі Шин був зірковим пітчером (гравець, який подає м'яч і є одним із найкращих у своїй команді або лізі, - прим. Ред) у середній школі Санта-Моніки, де він також зацікавився кіно, знімаючи фільми "Super 8" разом із друзями, зокрема з іншими майбутніми зірками Шоном Пенном і Робом Лоу. Кадр з шоу "Конан

Однак навчання не було сильною стороною Шина, і за кілька тижнів до випуску його відрахували через низьку успішність і погану відвідуваність. Незабаром після цього він серйозно зайнявся акторською кар'єрою, дебютувавши у 18 років у фільмі "Червона зоря" (1984).

Сальма Хайєк

Сальма Хайєк народилася у Веракрусі, Мексиці, але її відправили навчатися в Академію Святого Серця в Луїзіані у 12 років. Пізніше вона згадувала, як влаштовувала дрібні розіграші над однокласниками та спала повністю одягненою на своєму попередньо застеленому ліжку, щоб не готуватися вранці. Сальма Хайєк (фото: instagram.com/salmahayek)

Зрештою, вона покинула навчальний заклад після того, як одна з черниць попередила її: "Ти повинна піти зараз, перш ніж ми тебе виженемо".

Раян Ґослінґ

Вирісши в Онтаріо, Канада, Раян Ґослінґ був далеким від образу кінематографічного серцеїда, яким він відомий сьогодні. У дитинстві в нього було небагато друзів, його перевіряли на синдром дефіциту уваги та гіперактивності, але офіційного діагнозу так і не поставили. Кадр з фільму "Драйв"

Відомо, що його відсторонили від навчання за те, що він кидав у школі ножі для біфштексів у першому класі, намагаючись наслідувати Рембо з фільму "Перша кров". Пізніше він покинув середню школу у 17 років, щоб повністю присвятити себе акторству.

Роберт Паттінсон

Роберта Паттінсона виключили з Harrodian School у Лондоні за крадіжку та перепродаж порнографічних журналів на території школи. Зірка "Сутінків" згадав у "Шоу Говарда Стерна", що його зрештою спіймав продавець магазину, який повідомив про це його батькам і школі. "Через пару днів усе завалилося. Практично всі мої друзі доносили на мене… з усіх боків". Кадр з фільму "Пам'ятай мене"

Снуп Дог

Келвін Бродус-молодший, більш відомий як Снуп Догг, у підлітковому віці в Лонг-Біч, Каліфорнія, мав проблеми із законом, але інцидент, через який його виключили, стався ще в початковій школі Клівленда в Лейквуді. Снупа вигнали за те, що він показав себе перед однокласницею в черзі за обідом. Снуп Догг (фото: Вікіпедія)

Кіану Рівз

Кіану Рівз змінив чотири середні школи за п'ять років через часті переїзди, які він здійснював разом із матір'ю протягом раннього життя. Його навіть виключили зі Школи мистецтв Етобіко в Торонто, попри акторський талант. Кадр з фільму "Джон Вік"

"Я був одним із тих дітей, які постійно запитували: "Чому?". Я ставив занадто багато питань про все", - пояснював свою поведінку актор.

50 Cent

Кертіс Джеймс Джексон III, вихований дідусем і бабусею в південно-ямайському районі Квінса, почав торгувати креком у 12 років. Пізніше його заарештували та виключили зі школи в 10-му класі за продаж наркотиків таємному офіцеру поліції. Він провів лише шість місяців у навчальному таборі, де отримав GED (назва тесту на загальноосвітню підготовку). 50 Cent (фото: Вікіпедія)

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