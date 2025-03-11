Проблемні учні: 7 зірок Голлівуду, яких вигнали зі школи

Шкільні роки - це не лише час навчання, а й період пошуку себе. Проте для деяких майбутніх зірок Голлівуду цей пошук закінчувався виключенням зі школи. Дисциплінарні порушення, погані оцінки або непростий характер – усе це ставало причиною відрахування. Але, як показує життя, навіть без шкільного диплома можна досягти вершин слави.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сім знаменитостей, яких колись вигнали зі школи, але це не завадило їм підкорити кіноіндустрію.
Чарлі Шин був зірковим пітчером (гравець, який подає м'яч і є одним із найкращих у своїй команді або лізі, - прим. Ред) у середній школі Санта-Моніки, де він також зацікавився кіно, знімаючи фільми "Super 8" разом із друзями, зокрема з іншими майбутніми зірками Шоном Пенном і Робом Лоу.
Однак навчання не було сильною стороною Шина, і за кілька тижнів до випуску його відрахували через низьку успішність і погану відвідуваність. Незабаром після цього він серйозно зайнявся акторською кар'єрою, дебютувавши у 18 років у фільмі "Червона зоря" (1984).
Сальма Хайєк народилася у Веракрусі, Мексиці, але її відправили навчатися в Академію Святого Серця в Луїзіані у 12 років. Пізніше вона згадувала, як влаштовувала дрібні розіграші над однокласниками та спала повністю одягненою на своєму попередньо застеленому ліжку, щоб не готуватися вранці.
Зрештою, вона покинула навчальний заклад після того, як одна з черниць попередила її: "Ти повинна піти зараз, перш ніж ми тебе виженемо".
Вирісши в Онтаріо, Канада, Раян Ґослінґ був далеким від образу кінематографічного серцеїда, яким він відомий сьогодні. У дитинстві в нього було небагато друзів, його перевіряли на синдром дефіциту уваги та гіперактивності, але офіційного діагнозу так і не поставили.
Відомо, що його відсторонили від навчання за те, що він кидав у школі ножі для біфштексів у першому класі, намагаючись наслідувати Рембо з фільму "Перша кров". Пізніше він покинув середню школу у 17 років, щоб повністю присвятити себе акторству.
Роберта Паттінсона виключили з Harrodian School у Лондоні за крадіжку та перепродаж порнографічних журналів на території школи. Зірка "Сутінків" згадав у "Шоу Говарда Стерна", що його зрештою спіймав продавець магазину, який повідомив про це його батькам і школі. "Через пару днів усе завалилося. Практично всі мої друзі доносили на мене… з усіх боків".
Келвін Бродус-молодший, більш відомий як Снуп Догг, у підлітковому віці в Лонг-Біч, Каліфорнія, мав проблеми із законом, але інцидент, через який його виключили, стався ще в початковій школі Клівленда в Лейквуді. Снупа вигнали за те, що він показав себе перед однокласницею в черзі за обідом.
Кіану Рівз змінив чотири середні школи за п'ять років через часті переїзди, які він здійснював разом із матір'ю протягом раннього життя. Його навіть виключили зі Школи мистецтв Етобіко в Торонто, попри акторський талант.
"Я був одним із тих дітей, які постійно запитували: "Чому?". Я ставив занадто багато питань про все", - пояснював свою поведінку актор.
Кертіс Джеймс Джексон III, вихований дідусем і бабусею в південно-ямайському районі Квінса, почав торгувати креком у 12 років. Пізніше його заарештували та виключили зі школи в 10-му класі за продаж наркотиків таємному офіцеру поліції. Він провів лише шість місяців у навчальному таборі, де отримав GED (назва тесту на загальноосвітню підготовку).
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