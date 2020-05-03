Проблема решена: эксперт назвал вакцины, которые помогают побороть Covid-19

От коронавируса 2020 можно защититься с помощью живых вакцин от туберкулеза либо полиомиелита. Они могут давать защитный эффект от Covid-19 благодаря стимуляции врожденного иммунитета.

Ученый Константин Чумаков считает, что это может стать решением проблемы до тех пор, пока не будут изобретены вакцины, которые дают постоянный иммунитет. Об этом информирует "OBOZREVATEL".

"Есть идея - использовать некий неспецифический защитный эффект, который дают многие живые вакцины благодаря стимуляции врожденного иммунитета. Например, противоуберкулезная, которую сейчас испытывают. Мы предлагаем испытание живой полиомиелитной вакцины, которая хорошо работает против гриппа", - прокомментировал специалист.

По его словам, это еще не окончательный вывод, поскольку важно провести некоторые исследования, чтобы говорить точно. Однако, что однозначно известно, - полиомиелитная вакцина совершенно безопасна для людей в отличии от БЦЖ - вакцины против туберкулеза. К тому же, врожденный иммунитет постепенно снижается, а у людей с нарушениями иммунной системы, могут быть очень неприятные осложнения.

Мы писали, какой вид спорта наиболее подвержен заражению Covid-19.

Мы писали, что ученые пытаются выяснить, откуда появился коронавирус. При этом, Китай не хочет, чтобы происхождение Covid-19 было выяснено.

Напомним, что ученые рассказали об ощутимом прорыве в борьбе с коронавирусом. Специалисты создали тест на антитела к Covid-19, показывающий результат в течение 10 минут.