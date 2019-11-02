Пробит череп и надорвано ухо: детали убийства школьника под Черниговом

Денис Чаленко погиб в Прилуках Черниговской области при загадочных обстоятельствах. Тело 14-летнего парня нашли железнодорожных путях, и полиция заявила, что это несчастный случай, но родители так не считают. Тело школьника отправили в Киев на дополнительную экспертизу. Об этом сообщает Обозреватель.

Отец парня Виктор Чаленко рассказал, что попросил открыть гроб и показать сына. Он лично видел, что у него были сбитые кулаки, и это явно свидетельствовало о том, что он дрался.

Виктор также отметил, что, когда ему позвонил следователь и сказал, что нужно прийти на опознания тела, он быстро помчался к рельсам, на котором лежало бездыханное тело Дениса.

Убийство школьника Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/ТСН)

Он рассказал, что сам ощупал тело сына и он был очень холодным. Кроме того, у него был пробит череп и надорвано ухо. При этом полиция не торопилась проводить следственные действия.

Двое правоохранителей сидели в машине, а двое остальных курили недалеко от места трагедии. Кроме того, у полицейских была собака в машине, но они ее не спешили пускать по следу, пока Виктор не начал возмущаться.

Врач скорой помощи сообщил отцу погибшего парня, что Денис умер уже давно, и это явно свидетельствовало о том, что смерть наступила не от поезда. Но полицейские смеялись ему в лицо и говорили, что врачи прыщ от бородавки отличить не могут.

Правоохранители настаивали на том, что парень шел под кайфом по рельсам в наушниках и его сбил поезд. Но Виктор поговорил с машинистом поезда, и тот ему сказал, что парня не сбивали. Машинист также отметил, что они рассмотрели весь локомотив и не нашли никаких следов. Но в полиции Виктору сказали, что на локомотиве обнаружили слюну Дениса.

Убийство школьника Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/ТК Прилуки)

Родителей погибшего допрашивали до 5 утра. Одна мама ребят, которых также привели в участок на допрос, сказала, что лучше бы он поговорил с детьми по поводу смерти сына. Тогда Виктор понял, что полиция их запугивает.

Мужчина рассказал, что теперь дети сами приходят к нему и все рассказывают, но в полицию они идти не хотят.

Виктор отметил, что возле железнодорожных путей, где нашли Дениса, есть следы от протекторов машины. Похоже на то, что его тело выгрузили и положили между рельсами. Поезд парня даже не задел.

Виктор считает, что его сына до этого держали на огороде, где была кукуруза, поскольку на ней нашли следы крови. При этом там была плотно утоптана земля.

Адвокат родителей Дениса заявил, что следствие велось непрофессионально, поэтому они добились дополнительной судебно-медицинской экспертизы в Киеве.