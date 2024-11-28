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Призводять до зайвої ваги: 7 міфів про схуднення, в які потрібно перестати вірити

Міфи про схуднення, в які варто перестати вірити (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Навколо схуднення виникає багато міфів, які лише завдають шкоди організму. Дієтолог назвала найпопулярніші, які можуть призводити до зайвої ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eting well.

За словами експерта, н

Оброблена їжа завжди нездорова

 

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