Призводять до зайвої ваги: 7 міфів про схуднення, в які потрібно перестати вірити

Навколо схуднення виникає багато міфів, які лише завдають шкоди організму. Дієтолог назвала найпопулярніші, які можуть призводити до зайвої ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eting well .

Усі калорії однакові

Дієтолог Джессіка Болл розповіла, що це неправда, адже скільки калорій ви споживаєте, має значення для схуднення.

Наприклад, з’їсти 200 калорій із печива - це не те саме, що з’їсти 200 калорій з овочів або нежирного білка. Їжа, багата клітковиною, білком і корисними жирами, не тільки допомагає довше залишатися ситими, але й забезпечує організм поживними речовинами, необхідними для його найкращого функціонування.

Ці ситні поживні речовини можуть допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, підтримати метаболізм і підвищити рівень енергії більш стійким способом.

З іншого боку, їжа з високим вмістом цукру або рафінованих вуглеводів з невеликою кількістю інших поживних речовин, як-от ультраоброблені закуски та солодощі, може призвести до відчуття голоду та втоми, що ускладнить дотримання цілей щодо здорового харчування.

Від вуглеводів товстіють

Думка про те, що для схуднення потрібно різко скоротити вуглеводи, неправдива.

За словами експерта, н е всі вуглеводи за своєю суттю викликають збільшення ваги. Деякі дослідження показують, що вуглеводи є одними з найбільш ситних продуктів. Тобто людина відчуває більше задоволення в кінці трапези.

"Багатьом людям казали, що їм потрібно різко скоротити споживання вуглеводів, щоб схуднути. Це пов’язано з ідеєю, що вуглеводи збільшують інсулін - який впливає на накопичення жиру. Однак, це не так", - розповів фахівець з ожиріння Спенсер Надольскі.

Справжнім винуватцем можуть бути ультраоброблені рафіновані вуглеводи та продукти з високим вмістом цукру, які можуть спричинити стрибки цукру в крові та призвести до переїдання.

Замість того, щоб повністю виключати вуглеводи, зосередьтеся на виборі високоякісних цільних харчових джерел вуглеводів, таких як цільні зерна, боби, фрукти та овочі, які багаті на клітковину, вітаміни та мінерали.

Не можна їсти після 7 вечора

Це ще один поширений міф. Х оча вечірня їжа за своєю суттю не є нездоровою. Планування харчування та приготування здорової їжі можуть відіграти значну роль у цьому.

Залежно від вашого способу життя та щоденного розкладу, вечірній прийом їжі може вписуватися в здоровий спосіб життя, особливо якщо ви зайняті вдень.

Важливо лише те, що і скільки ви їсте, а не коли. Якщо ваші вечірні перекуси збалансовані, то не завдадуть шкоди фігурі.

Потрібно більше дисципліни, щоб схуднути

Насправді втрата ваги залежить не лише від сили волі. Існує багато факторів, включаючи генетику та гормони, які можуть ускладнити схуднення.

Замість того, щоб дотримуватись жорсткої дієти, створіть стійкі звички щодо їжі та включіть фізичні вправи.

Оброблена їжа завжди нездорова

Багато людей вважають, що оброблені харчові продукти багаті нездоровими інгредієнтами, але це не завжди так. Насправді фрукти та овочі часто заморожують на піку стиглості, зберігаючи вміст поживних речовин.

Вага повинна знижуватися щотижня

Помилкова думка, що число на вагах має падати щотижня, а якщо цього не відбувається, то ви робите щось не так.

Важливо пам'ятати, що абсолютно нормально, коли вага стоїть на місці під час схуднення. Цифри можуть змінюватися не щотижня, але це не означає, що ви не досягаєте прогресу.

Т акі фактори, як споживання солі, алкоголь, стрес, затримка рідини та запалення можуть вплинути на вагу.

Потрібно припинити перекушувати, щоб схуднути

Поради щодо схуднення, які зосереджені виключно на зменшенні калорій, можуть рекомендувати виключити перекуси.

Однак, якщо між прийомами їжі триває більше чотирьох годин, ви можете зголодніти й пізніше переїсти. Для цього випадку збалансований перекус може фактично допомогти зменшити загальну кількість калорій.