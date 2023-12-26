Призведе до коми та навіть смерті: який препарат при неправильному прийомі може нашкодити

Залізо - незамінний для організму мікроелемент. Важливо отримувати його з продуктами харчування. Однак, надмірна кількість може серйозно нашкодити організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проеет Styler) з посиланням на Instagram ендокринолога та дієтолога Грети Донч.
Золотим стандартом для оцінки рівня заліза є показники феритину та гемоглобіну:
Приймаючи препарати заліза, варто розуміти, як вони взаємодіє з іншими ліками:
За словами дієтолог, залізо може бути шкідливим, якщо ви отримуєте його занадто багато. У здорових людей прийом високих доз препаратів заліза (особливо натще) може викликати розлад шлунка, запор, нудоту, біль у животі, блювоту та діарею.
Велика кількість заліза також може спричинити більш серйозні наслідки, включаючи запалення слизової оболонки шлунка та виразки.
Надзвичайно високі дози заліза (сотні або тисячі мг) можуть спричинити органну недостатність, кому, конвульсії та смерть.
До людей, які знаходяться у зоні ризику, кому можуть нашкодити вели дози, відносять:
Ендокринолог зазначила, що найбільше заліза у таких продуктах:
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