Вы эти признаки даже не замечаете: названы скрытые симптомы проблем с сердцем

Постоянная усталость

Это не просто недосып или усталость после тяжелого рабочего дня. Постоянное чувство усталости может указывать на заболевания сердца. Объем крови в организме человека снижается и сердце начинает работать с перегрузкой, усерднее. Это приводит к повышенной усталости в любое время суток - днем, утром и даже ночью.

Если вы чувствуете себя истощенным без всякой видимой причины, то нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

Обмороки

Падать в обмороки часто - это нетипично для здорового человека. Если с вами такое происходит довольно часто, то нужно побыстрее обратиться к кардиологу - это явный признак проблем с сердцем.

Потеря сознания может вызвана разными факторами - боль, обезвоживание, чрезмерная физическая активность. Но чаще всего обмороки дает резкое снижение артериального давления из-за снижения уровня кислорода в крови.

Быстрое увеличение веса

Если вы за короткое время набрали вес, то нужно понять, это обычное переедание или же проблемы с сердцем.

Одним из симптомов проблем с сердечно-сосудистой системой становится накопление жидкости в организме. Если у вас появилась отечность и метеоризм, то вы, скорее всего, это на увеличение веса.

Однако проанализируйте то, что вы едите ежедневно и сколько пьете воды. Это поможет узнать, связаны ли ваш набор веса с диетой или с чем-то другим.

Потеря аппетита и тошнота

Если вас преследует потеря аппетита, тошнота и частые расстройства желудка - это может быть признаком проблем с сердцем.

Только врач сможет определить, с каким заболеваниям связаны эти симптомы, так как похожие признаки бывают при гастрите и даже беременности.

Но проблемы с пищеварением в сочетании с другими признаками часто указывают на заболевания сердечно-сосудистой системы.

Аритмия

Обычно пульс учащается при всплеске адреналина, при смене настроения или во время физических нагрузок в спорте. Но если ритм сердца сбивается регулярно и это происходит даже в спокойном состоянии - вам нужно обратиться к врачу.

Аритмия - это нерегулярные ритмы сердца, которые в хроническом состоянии могут вызвать инфаркты и инсульт.

Постоянный кашель

Кашель может быть надоедливым или нерегулярным, и со временем человек к нему привыкает. Но длительный кашель может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердце изо всех сил пытается доставить кровь к телу, а легкие могут быть поражены, а это приводит к кашлю.

Обратите внимание на мокроты, которые отходят во время кашля. Розово-белая указывает на опасность кашля. Если кашель усиливается по ночам, когда вы лежите, это может говорить о проблемах с сердцем.

Холодный пот

Потоотделение - это нормальный способ регулировать температуру тела. Этот процесс заставляет ваше сердце работать сильнее и перекачивать больше крови. Но если вас накрывает холодным потом - стоит обратиться к врачу.

Холодный пот может быть признаком болезни сердца, симптом инфекции, неврологического заболевания и даже злокачественного образования.

Опухшие ноги

Отеки ног могут быть неприятными и часто появляются летом. Регулярные отеки ног могут говорить о проблемах с сердцем.

Отеки возникают из-за задержки жидкости, а ноги и ступни в данном случае являются наиболее пораженными участками тела, так как находятся дальше всего от сердца.

Очень опасно, когда отеки долго не проходят и начинают быстро усиливаться.

Расстройство сна

Большинство проблем со сном поддаются лечению и не имеют неприятных последствий. Но нарушение сна может быть связано с заболеваниями сердца. Бессонница вызывает проблемы не только с сердцем, но и с другими внутренними органами.

Если у вас есть проблемы с засыпанием или ваш сон постоянно прерывается, то вам стоит обговорить это с врачом. Возможно, вам сложно дышать во сне из-за жидкости в легких. А дискомфорт в груди может стать причиной учащенного сердцебиения.

Воспаление десен

Частые проявления гингивита (воспаления десен) могут вызывать неприятный дискомфорт. И это может быть признаком проблем с сердцем. Болезненное небо говорит о наличие микробов в кровотоке.

А это приводит к образованию тромбов и нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Боль в руках и верхней части тела

Напряжение и болевые ощущения в руках и верхней части тела могут сигнализировать о приближении сердечного приступа.

В зависимости от пораженного участка, боль может отдавать в левой части или в правой части, в правой руке.

У людей, которые перенесли сердечный приступ, боль может появиться во рту и спине.

Одышка

Лишний вес часто вызывает одышку, а еще приступ паники или - сердечный приступ. Но, если у вас одышка возникла в спокойном состоянии, это значит, что дыхательные пути не работают в гармонии с сосудистой системой.

Из-за нехватки воздуха в легких возникает затруднение дыхания и это вызывает проблемы с сердцем.

Раны плохо заживают

Если раны и царапины на вашем теле плохо поддаются лечению и долго не заживают, то стоит проконсультироваться у врача. Это может быть признаком аорто-подвздошным заболеванием или обструкцией аорты.

Эти заболевания вызывают ишемию и снижение доставки крови и кислорода к тканям.

Нет волос на ногах

Плохой рост волос на ногах или их отсутствие часто указывают на заболевания периферических артерий.

Это сердечно-сосудистое заболевание, которое появляется из-за образования бляшек в артериях и приводит к ограничению притока крови к ногам и ступням.

Внезапные мигрени

Мигрень - это головная боль, которая вызывает пульсирующую и сильную боль с одной стороны головы. Мигрени указывают на заболевания сердца, инсульт или образование тромбов.

Если мигрени стали проявляться часто, сопровождаются тошнотой, рвотой и головокружением - немедленно вызывайте врача, так как счет может идти на минуты.