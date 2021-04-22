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Признаки инсульта, которые должен знать каждый: не пропустите

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 15:08
Признаки инсульта, которые должен знать каждый: не пропустите Врачи назвали самые опасные признаки инсульта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Инсульт опасное заболевание, которые может настичь в любом возрасте. Мнение о том, что инсультам подвержены только пожилые люди – неверно. Возраст является только одним из множества факторов риска развития инсульта, но удар может случиться практически у любого человека.

Медики назвали пять важных признаков инсульта, на которые нельзя не обращать внимания. Эти симптомы должен знать каждый, пишет NewsYou.

Инсульт – состояние, при котором закупорка останавливает приток крови к мозгу или, когда кровеносный сосуд внутри или вокруг головного мозга лопается. Такое состояние может возникнуть в любом возрасте и зачастую у пациентов накануне болезни не было даже жалоб на повышенное артериальное давление. Исследования показывают, что четверть всех инсультов случается у людей моложе 65 лет.

Самые важные признаки инсульта:

  • Внезапная слабость или онемение одной, или обеих сторон тела
  • Внезапная потеря зрения
  • Внезапная утрата способности говорить или воспринимать речь
  • Внезапное опущение лица, рук, затруднения при ходьбе
  • Резкая и очень сильная головная боль

Быстрая и квалифицированная медицинская помощь при таких симптомах даст шанс на восстановление здоровья и многих функций организма. Промедление может привести к параличу и даже смерти.

"Благодаря достижениям в области технологий и медицины у нас теперь есть новые методы лечения и терапии для лечения инсульта и снижения риска необратимого повреждения или смерти. Инсульт остается основной причиной серьезной хронической инвалидности, такой как паралич, проблемы с речью, проблемы с памятью и эмоциональные проблемы", - отмечает доктор медицины из Центра комплексного лечения инсульта Mayo Clinic Дэвид Миллер.

Напомним, ранее мы писали о том, что пульс может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

А также рассказывали о том, что врач объяснил, как не пропустить образование тромбов во время COVID-19.

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