Признака инсульта, которые появляются за месяц до сильного удара: важно не пропустить

Инсульт находится в тройке заболевания, которые чаще всего в Украине приводят к летальному исходу. Это болезнь, которая блокирует кровь к какому-либо участку мозга. Такая блокировка ведет к ухудшению поступления кислорода и это вызывает отмирание. Если участок был ответственен за речь, слух, зрение, координацию, то у человека может наступить паралич функций.

Блокировку крови может вызвать кусок холестерина, который попал в мелкий сосуд и образовал там пробку. Такие пробки образовываются в различных сосудах в теле человека. Ученые отмечают, что такой процесс происходит постепенно и холестериновые кусочки откалываются небольшими кусочками и сначала они забивают мелкие сосуды. При этом состояние здоровья человека нарушается незаметно и симптомы бывают настолько незначительными, что на них не обращают внимание.

1. Галлюцинации. Они могут быть разные: зрительные, слуховые, запахи. Если пациент не принимает препараты, которые оказывают воздействие на нервную систему, то такие галлюцинации являются верным признаком того, что в мозгу происходит отмирание клеток.

2. Туннельное зрение. Человек хорошо видит прямо перед собой, а вот по бокам предметы расплываются. Если такая проблема развивается постепенно, то это признак ухудшения зрения, а вот если внезапно – то это повод немедленно обратиться к врачу. Также это качается любых других ухудшений зрения или слуха.

3. Резкая головная боль. Если она появилась внезапно и ничего подобного с вами ранее не было, то это повод немедленно обратиться к врачу.

4. Нарушение движения. Проверить координацию несложно – просто встаньте перед зеркалом или попросите родных понаблюдать за вами. Поднимите обе руки, поднимите обе ноги и если заметите, что движения не синхронны, то немедленно обращайтесь к врачу. То же самое касается и ассиметричной улыбки. Если у вас нарушилась координация, значит в мозг поступает недостаточное количество кислорода, вызывайте врача.

5. Нарушение речи. Пациенты обычно не замечают, что с речью что-то не так и об этом сообщают окружающие. Не отмахивайтесь, проверьте еще раз и отправляйтесь к врачу или вызывайте скорую. Также могут возникнуть проблемы с пониманием того, что вам говорят.

6. Резкие скачки давления. Этот сигнал относится к серьезной патологии, с которой надо начинать борьбу как можно раньше, так как она вызывает более серьезные проблемы.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус может вызвать инсульт даже у совершенно здорового человека.