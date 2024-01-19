"Прийняв на себе удар гранати". Медики розчулили історією героя, пораненого під Бахмутом

Історія військового Олега Лучина

Олег родом із села Зимна Вода, що під Львовом. Чоловіка мобілізували рік тому і вже невдовзі відправили у Бахмут.

Важке поранення воїн отримав наприкінці серпня. Росіяни скинули гранату з дрона в окоп. У зоні ураження перебувало троє захисників, але весь удар припав на Олега. Він отримав множинні уламкові поранення. Найбільше постраждали ноги.

"Через обстріли пораненого довго не могли евакуювати. Турнікети пробули на ногах Олега 8 годин - тканини почали відмирати. Тож медикам стабпункту довелося ампутувати кінцівки. Згодом життя захисника продовжили рятувати лікарі Дніпра, Києва та Львова", - розповідають медики.

Захисник проходить реабілітацію у Львові (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

До Центру НЕЗЛАМНІ Олег прибув у вкрай важкому стані.

"Стан пацієнта ускладнювала мультирезистентна бактеріальна інфекція, яка не контролювалася антибіотикотерапією. Це сильно вплинуло на роботу легень та нирок. В Дніпрі він проходив процедуру гемодіалізу. Коли він надійшов до нас, роботу внутрішніх органів підтримували апарати. Десять днів він пробув у нашій реанімації. Спершу мусили побороти інфекцію. А коли нам це вдалося, ми закрили дефекти мʼяких тканин, що виникли після ампутації кінцівок", - розповідає хірург Мар’ян Кузьмак.

Захисник досі перебуває на реабілітації. З ним працюють фізичні терапевти. Також медики планують відновити мʼякі тканини обличчя та носову перегородку воїна, які понівечені уламками.

"В межах спільного проєкту Центру НЕЗЛАМНІ та L’Oreal Україна - "(Не) до краси" - наші хірурги разом з одеськими колегами виконають операцію з реконструкції та пластики носа. А потому спеціалісти Центру естетичної медицини Першого медоб’єднання Львова остаточно наведуть красу - зашліфують рубці та шрами", - пояснюють медики.

Вони додають, що Олег Лучин понад усе мріє знову стати на ноги. А ще, аби його з дружиною сім’я, в якій вже зростає донечка, поповнилася ще й сином.

На Олега Лучина чекає тривала реабілітація (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)