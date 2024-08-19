"Приймати їх не завжди безпечно". Експерт розказав про плюси та ризики дієтичних добавок

Що треба знати про дієтичні добавки

Дієтичні добавки включають вітаміни, трави, мінерали, ферменти та амінокислоти і доступні у різних формах, таких як таблетки, капсули, гумки, чаї, порошки, льодяники або батончики. До поширених добавок належать вітаміни C і D, риб'ячий жир, ехінацея, мелатонін, кальцій, залізо, пребіотики та пробіотики.

Деякі дієтичні добавки можуть сприяти покращенню загального стану здоров’я та зменшенню ризику виникнення певних захворювань. Однак це не гарантує їхню безпечність. Вони можуть викликати побічні ефекти, такі як пошкодження органів та нервової системи.

Переваги та доцільність

Дієтичні добавки є цінним джерелом поживних речовин. У певних випадках лікар може рекомендувати їх прийом, наприклад, при залізодефіцитній анемії чи ризику остеопорозу.

Лікар може рекомендувати дієтичні добавки, якщо людина:

має високий ризик захворювання, який можна знизити за допомогою додаткових поживних речовин;

потребує додаткових поживних речовин, наприклад, під час вагітності або годування груддю;

має захворювання, яке ускладнює засвоєння поживних речовин, наприклад, ниркову недостатність;

дотримується спеціалізованої або обмеженої дієти, яка виключає певні поживні речовини;

страждає на недоїдання і не отримує достатньої кількості поживних речовин з їжі;

має лабораторні результати, які свідчать про дефіцит конкретної поживної речовини;

є літньою людиною і має труднощі із засвоєнням поживних речовин з їжі.

Побічні ефекти і ризики

Ризик побічних ефектів підвищується, якщо приймати велику кількість добавок одночасно або у високих дозах. Оскільки багато дієтичних добавок містять поживні речовини, які людина вже отримує з їжі, легко можна перевищити допустиму дозу.

Можливі побічні ефекти дієтичних добавок включають нудоту, блювання, головний біль, запор і надмірну сонливість. Довготривалі ускладнення можуть включати ураження печінки чи інших органів, зниження міцності кісток, аномалії розвитку плоду, підвищений ризик кровотечі, зміну реакції на анестезію, зниження ефективності хіміотерапії та пошкодження нервової системи.

Крім того, деякі добавки можуть взаємодіяти з призначеними ліками. Наприклад, вітамін К може знизити ефективність варфарину, препарату, що розріджує кров. Тому завжди важливо інформувати лікаря про будь-які добавки, які ви приймаєте.

Ризики та переваги, пов’язані з прийомом будь-якої добавки, залежать від типу добавки, дозування, причини її використання, загального стану здоров’я та прийнятих ліків. Обов’язково порадьтеся з лікарем, щоб переконатися, що дієтичні добавки безпечні для вас.

Варто знати

Деякі дієтичні добавки пов’язують зі зниженням ризику певних захворювань і покращенням загального стану здоров’я. Наприклад, фолієва кислота знижує ризик проблем із розвитком плоду, Омега-3 жирні кислоти сприяють здоров’ю серця, кальцій і вітамін D допомагають уповільнити втрату кісткової маси, а вітаміни A, C і E позитивно впливають на здоров’я очей. Деякі трави, як-от звіробій і розмарин, мають антиоксидантні властивості, пробіотики підтримують травлення та імунітет, а магній сприяє поліпшенню сну.

Час, необхідний для помітного ефекту від прийому добавки, залежить від її типу та дози. Це може зайняти від кількох днів до тижнів або навіть місяців.