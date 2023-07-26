Приймати душ під час грози смертельно небезпечно. І ось чому

Чому не можна приймати душ під час грози

Блискавка може проходити через водопровід, тому під час грози не слід приймати душ, мити руки чи посуд. Про це застерігають у Центрі контролю та профілактики захворювань США.

Ризик проходження блискавки крізь сантехніку може бути меншим із пластиковими трубами, ніж у порівнянні з металевими. Однак найкраще уникати будь-якого контакту з водопроводом і проточною водою під час грози, щоб зменшити ризик отримати удар.

Втім це не єдина небезпека, коли ви перебуваєте у приміщенні. Тримайтеся якомога далі від під’їздів і балконів, не наближайтеся до вікон і дверей. Також не варто лягати на бетонну підлогу і спиратися на бетонні стіни.

"Не використовуйте нічого, що підключене до електричної розетки, наприклад комп’ютери чи інше електронне обладнання. На час грози відмовтесь від дротових телефонів. Стільникові та бездротові телефони - безпечні, якщо вони не підключені до розетки через зарядний пристрій", - зазначають у Центрі.

Які можуть бути наслідки від удару блискавки

"Під час утворення блискавки повітря навколо нагрівається до 50 000 градусів за Фаренгейтом, що в 5 разів спекотніше, ніж на поверхні Сонця. Одразу після спалаху повітря охолоджується і швидко стискається. Це швидке розширення та звуження утворює звукову хвилю, яку ми чуємо як грім", - пояснює американська Національна служба погоди.

Блискавка може вбити різними способами. За словами Центру контролю та профілактики захворювань США, прямий удар найчастіше призводить до летального результату. Але також можливі ураження шкіри та опіки.

Пошкодження мозку, м’язів і очей можуть виникнути, якщо торкнутись до автомобіля або металевого предмета у момент удару блискавки в них.

Струм також може проходити крізь землю, відбиватися від людини чи предмета або навіть йти вгору від предметів, які стоять на землі.

Як розрахувати наскільки близько до вас блискавка

Ви можете розрахувати відстань між вами та блискавкою, але робіть це з безпечного місця.

Порахуйте скільки секунд проходить від спалаху блискавки до гуркоту грому. Розділіть отримане число на 3 та дізнаєтеся відстань до блискавки (в кілометрах). Наприклад, якщо пройшло 6 с, це означає, що епіцентр грози знаходиться за 2 км від вас.

Як поводитись під час грози, якщо ви на вулиці (фото: naurok.com.ua)

Де найнебезпечніше перечікувати грозу

Більшість смертей і травм відбувається, коли люди знаходяться на вулиці. В США близько 180 людей на рік отримують травми від ударів блискавки, і 10% людей, уражених блискавкою, гинуть щороку. Ті, хто працює на вулиці, піддаються найбільшому ризику.

Якщо вас застала гроза на вулиці, то не лягайте на землю. Блискавка викликає електричні струми у верхній частині землі, які можуть бути смертельними на відстані понад 30 м. Зайдіть у приміщення, оскільки жодне місце на вулиці не є безпечним.

Уникайте всього, що підвищує ризик ураження блискавкою, наприклад перебування поблизу високих дерев. Якщо поряд немає надійних укриттів, присядьте в позу, подібну до м’яча: поставте ноги разом, присядьте низько, опустіть голову й закрийте вуха. Але пам’ятайте, що це крайня міра - спершу спробуйте знайти надійне укриття.

Також зазначимо, що світова статистика констатує: щороку на планеті гине приблизно 6 тис. осіб від ударів блискавки, а 240 тис. отримують травми.