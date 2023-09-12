Приймати антидепресанти чи ні. Ці речі про такі препарати мають знати усі

Що таке антидепресанти

Антидепресанти - це загальна назва для кількох груп препаратів, які призначають передусім у разі депресивного розладу та його різновидів (як-от передменструальне дисфоричне порушення). Втім, не всі психічні розлади потребують вжитку антидепресантів, і не лише депресію можна ними лікувати.



Антидепресанти впливають на те, як наші нейрони спілкуються один з одним – зокрема, коли йдеться про настрій. Ці ліки не роблять людей щасливими вони допомагають функціонувати, знайти сили на психотерапію чи "просто" робити буденні справи. Слово "просто" в лапках, бо в разі психічних розладів буденні справи - це дуже складно.

Як лікарі визначають, що пацієнту потрібні антидепресанти

Переважно лікарі можуть призначити лікування антидепресантами пацієнтам з психічним розладом. Психічний розлад - це не власний вибір чи лінь, чи неможливість просто "зібрати себе до купки". Але це й не відсутність щастя чи неминучий наслідок дії стресорів чи переживання втрати.

Такі розлади бувають у тих, хто живе у безпеці та достатку. І їх може не бути в тих, хто пережив щось травматичне та трагічне. Цей стан не залежить від сили особистості чи мудрості.

Психічні розлади є наслідком взаємодії генетики людини з її фізіологією, життєвими обставинами, способом життя, перенесеними хворобами, поведінковими патернами, навіть кліматом. І самолікування тут так само небезпечне, як і в інших випадках зі здоров'ям.

Будь-який психічний розлад - це захворювання, яке має свої діагностичні критерії, з-поміж яких є створення розладом істотних завад у буденному житті: спілкуванні, роботі, стосунках, чи навіть в особистій гігієні. Лікування психічних розладів так само ґрунтується на протоколах, як і лікування внутрішніх чи інфекційних хвороб, а психіатричні препарати пройшли клінічні випробовування та сертифікацію.

Чи можна впоратися без пігулок

Лікарі підкреслюють, що можна спати по 8 годин, нормально харчуватися, додати вітаміни у раціон, щоденно займатися спортом - але це не допомагає впоратися з психічним розладом. Для його подолання потрібні не тільки сон і здоровий спосіб життя, а ще медикаменти, психотерапія та час.

Звісно, з часом певні розлади можуть минути самостійно, але є низка "але". Поки триває психічний розлад, людині буває важко, навіть неможливо виконувати буденні обов’язки, працювати, вести "здоровий спосіб життя", і це погіршує ситуацію та зменшує шанси на одужання. Щобільше, людина може вдаватися до шкідливих способів "допомоги" собі, як-от вживання алкоголю чи наркотичних речовин.

Без лікування психічний розлад може завершитися не видужанням, а самогубством. Це надто великі ризики, тому краще одразу йти до лікаря, коли відчуваєте, що "вже не вигрібаєте і стали самі на себе несхожі". Медикаментозне лікування психічних розладів дозволяє виграти час і не дає занедбати людину. Проблем в житті воно не усуває - та воно запобігає появі нових і дає сили впоратися з наявними. Це теж немало.

Як підбирають антидепресанти

Правильно підібраний препарат залежить не тільки від діагнозу, який може поставити тільки лікар, а ще й від усієї історії хвороби, сімейного анамнезу та інших препаратів, які людина вживає.

Якщо лікар призначив психіатричний препарат, але "дива не сталося", це не означає, що лікар поганий, а доказова медицина - неефективна. Досить часто потрібний препарат і його дозу лікар добирає у кілька підходів - це нормальна практика, передбачена медичними протоколами лікування.

Є ліки так званих першої, другої, третьої лінії терапії - якщо не подіяли ліки першої лінії (найпоширеніші й найуніверсальніші), то пробують далі, поки не доберуть потрібну схему лікування. У переважній більшості випадків це вдається зробити.

А що зі страшними побічними ефектами?

Справді, у низки антидепресантів є побічні ефекти: втрата лібідо, зміни в режимі сну, набір ваги - не все водночас. Деякі побічні минають самостійно - у міру звикання до препарату, деякі тільки після припинення курсу лікування. А часом лікарі обирають інший препарат. І побічні ефекти бувають не у всіх людей.

Набір ваги чи втрата сексуального потягу - це неприємно. Але люди у стані депресії й без ліків втрачають лібідо чи стосунки взагалі, здоровий сон, апетит чи мають розлади харчової поведінки. І на шальках терезів - людське життя, бо дехто може зловживати алкоголем чи спробувати покінчити собою.

Хто призначає антидепресанти

Тільки лікар-психіатр, а не психолог. Підставою для такого призначення має стати діагноз та історія хвороби. Після призначення схеми йде тісна взаємодія лікаря та пацієнта - для відслідковування динаміки. І на антидепресанти обов'язково виписують рецепт.

Не варто боятися психіатрів та антидепресантів - вони покликані полегшити життя та уможливити розв’язання проблем. Без належного лікування психічні розлади, як і будь-які хвороби, можуть погіршитися та зачепити інші ланки здоров’я та сфери життя.

Ми не чекаємо, що пухлина розсмокчеться сама, переламані кістки без втручання хірурга правильно зростуться, а карієс затягнеться новою емаллю – ми йдемо лікуватися. У разі психічних розладів слід діяти так само.