"Приїжджай захищати країну". Потап показався на тлі пальм та розлютив українців (фото)

Потап знову розлютив українців

Так, виконавець опублікував нову світлину з-за кордону і написав, що все своє життя завжди шукає нові можливості, розширює мапу робочих проєктів і географію професійної діяльності.

Також він сказав, що за останній час подолав тисячі миль.

"Робочі візити та постійна робота на студіях в США, Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Колумбії, Варшава та Лондон, робота над відеопродакшеном у Софії та Португалії", - написав репер.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Далі він зазначив, що українські представники шоубізнесу почали формувати окрему нішу у світовій сфері розваг.

Наприкінці Потап заявив, що це наш час і українці не повинні втрачати жодної можливості заявити про себе.

Схоже, саме цим і займається виконавець за кордоном, поки його колеги та земляки захищають рідну землю зі зброєю в руках.

Реакція юзерів

Українці вважають, що допис про "нові можливості і розширення географії професійної діяльності" є недоречним, адже в країні війна.