Пріянка Чопра задала тренд: де в Україні та за скільки купити наймоднішу сукню літа (фото)

Пріянка Чопра вразила неймовірним образом від Balmain на балу Met Gala 2025, задавши тренд на сукні в горох. Якщо ви хочете повторити зірковий вихід, ми знайшли для вас 5 модних суконь з аналогічним принтом, які можна просто зараз купити в Україні.
Де знайти сукню в горох, щоб цього літа виглядати, як справжня зірка - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Індійська модель і акторка вразила появою на синій доріжці в індивідуально пошитій сукні у горошок від Олів’є Рустена для Balmain, яка ідеально відповідала темі балу.
Образ доповнювали драматичний капелюх з широкими полями, чорні рукавички та розкішне смарагдове намисто від Bulgari - бренду, амбасадоркою якого вона є.
Принт polka dot, який серед багатьох знаний як горох, входить до категорії вічних трендів. А з появою Пріянки на такому масштабному модному заході він точно буде одним з найактуальніших в літньому сезоні.
Сміливо обирайте сукні в горох та вражайте оточення! Це чудовий варіант як для вечірніх, так і денних прогулянок.
В Україні вже зараз можна знайти декілька модних варіантів схожих суконь. Це можуть бути сарафани середньої довжини з об’ємним рукавом, приталені максісукні та міні з коротким рукавом або без.
Reserved. Сукня міді в горох - 1500 грн.
Flow. Сукня максі з глибоким V-подібним вирізом та короткими рукавами-ліхтариками - 3090 грн.
Сici Сoco. Сатинова сукня в горох - 2900 грн.
Sinsay. Сукня-сарафан в горошок - 219 грн.
Must Have. Сатинова сукня з відкритою спиною - 2799 грн.
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