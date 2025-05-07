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Пріянка Чопра задала тренд: де в Україні та за скільки купити наймоднішу сукню літа (фото)

Середа 07 травня 2025 09:16
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Пріянка Чопра задала тренд: де в Україні та за скільки купити наймоднішу сукню літа (фото) Пріянка Чопра на Met Gala 2025 задала тренд на сукні в горох (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Пріянка Чопра вразила неймовірним образом від Balmain на балу Met Gala 2025, задавши тренд на сукні в горох. Якщо ви хочете повторити зірковий вихід, ми знайшли для вас 5 модних суконь з аналогічним принтом, які можна просто зараз купити в Україні.

Де знайти сукню в горох, щоб цього літа виглядати, як справжня зірка - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про образ Пріянки на Met Gala

Індійська модель і акторка вразила появою на синій доріжці в індивідуально пошитій сукні у горошок від Олів’є Рустена для Balmain, яка ідеально відповідала темі балу.

Образ доповнювали драматичний капелюх з широкими полями, чорні рукавички та розкішне смарагдове намисто від Bulgari - бренду, амбасадоркою якого вона є.

Пріянка Чопра задала тренд: де в Україні та за скільки купити наймоднішу сукню літа (фото)Пріянка Чопра на Met Gala 2025 (фото: Getty Images)

Принт polka dot, який серед багатьох знаний як горох, входить до категорії вічних трендів. А з появою Пріянки на такому масштабному модному заході він точно буде одним з найактуальніших в літньому сезоні.

Сміливо обирайте сукні в горох та вражайте оточення! Це чудовий варіант як для вечірніх, так і денних прогулянок.

Сукня в горох, як у Пріянки Чопри на Met Gala 2025: де купити та за скільки

В Україні вже зараз можна знайти декілька модних варіантів схожих суконь. Це можуть бути сарафани середньої довжини з об’ємним рукавом, приталені максісукні та міні з коротким рукавом або без.

Reserved. Сукня міді в горох - 1500 грн.

Пріянка Чопра задала тренд: де в Україні та за скільки купити наймоднішу сукню літа (фото)Сукня в горох міді (колаж: РБК-Україна)

Flow. Сукня максі з глибоким V-подібним вирізом та короткими рукавами-ліхтариками - 3090 грн.

Пріянка Чопра задала тренд: де в Україні та за скільки купити наймоднішу сукню літа (фото)Сукня макcі в горох (колаж: РБК-Україна)

Сici Сoco. Сатинова сукня в горох - 2900 грн.

Пріянка Чопра задала тренд: де в Україні та за скільки купити наймоднішу сукню літа (фото)Сатинова сукня в горох (колаж: РБК-Україна)

Sinsay. Сукня-сарафан в горошок - 219 грн.

Пріянка Чопра задала тренд: де в Україні та за скільки купити наймоднішу сукню літа (фото)Модний сарафан в горошок (колаж: РБК-Україна)

Must Have. Сатинова сукня з відкритою спиною - 2799 грн.

Пріянка Чопра задала тренд: де в Україні та за скільки купити наймоднішу сукню літа (фото)Сукня в горох з відкритою спиною (колаж: РБК-Україна)

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайти Must Have, Sinsay, Сici Сoco, Flow, Reserved.

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