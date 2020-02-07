Я привык прощать дураков: все детали скандала между Сытником и Аваковым

Скандал между Сытником и Аваковым (коллаж: РБК-Украина)

Артем Сытник и Арсен Аваков обменялись взаимными обвинениями

Артем Сытник, директор НАБУ, после внесения себя в реестр коррупционеров за отдых в охотничьих угодьях в Сарнах, намекнул, что дело против него - это месть Арсена Авакова за скандал с рюкзаками и сыном министра внутренних дел. В свою очередь Аваков в Twitter написал, что директор Национального антикоррупционного бюро пытается оправдать себя за неоплаченное пьянство. Все детали громкого скандала - в материале Styler.

Так, Сытник 7 февраля во время брифинга заявил, что собирается обжаловать штраф за отдых в Европейском суде по правам человека. При этом, директор НАБУ заявил, что если ему придет запрос на уплату штрафа в 3400 гривен, он готов это сделать.

В то же время Сытник готов делать все возможное, чтобы в этом вопросе доминировал закон, а "не желание мести отдельных людей", которые якобы осуществляют давление на судей.

"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности..." - заявил Сытник

Арсен Аваков в своем Twitter-аккаунте ответил Сытнику, написав, что "привык прощать дураков".

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь", - заявил министр внутренних дел.

Кроме того Аваков дал директору НАБУ несколько саркастических советов "о возбуждении фейковых дел".

"Возбудить пару тройку фейковых дел самому; написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него; написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили", - высказался Аваков.

Скандал между Аваковым и Сытником получил продолжение (скрин: twitter.com/AvakovArsen)

Отметим, что Артема Сытника, директора НАБУ, в конце декабря 2019-го признали виновным в совершении коррупционного преступления, из-за чего он попал "в реестр коррупционеров". Сытника обвинили в получении подарка на сумму 25 тысяч гривен за 6 дней отдыха на базе отдыха в селе на Ровенщине.

12 февраля на антикоррупционном комитете должно состояться отчет директора НАБУ. А в среду, 5 февраля, депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко начал собирать подписи за отставку Сытника. По состоянию на пятницу, 7 февраля, их уже 180.

Напомним, 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова, бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании Владимира Литвина. Их подозревали в растрате средств при закупки рюкзаков для Нацгвардии.