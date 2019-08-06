Была привязана к коню: детали странной гибели подростка под Харьковом

В Харьковской области обнаружили тело 14-летней девочки, которая была веревкой привязана к коню. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе полиции области.

Тело девочки нашли возле села Безлюдовка, на лугу. 14-летняя жительница поселка Слобожанское Змеевского района была привязана веревкой к лошади. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции Харьковской области.

После опроса местных жителей удалось выяснить, что лошади паслись на местном пастбище. Вероятно, девочка решила без разрешения напоить одну из них и для этого она привязала себе веревкой к лошади.

Однако животное могло испугаться незнакомого человека и понеслось по пастбищу, потянув за собой и ребенка. Позже пастухи смогли успокоить животное, однако девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Медики, которые приехали по вызову, констатировали только смерть девочки.

По данному происшествию внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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