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Привязали к дереву цепью и били: киевлянка спасла собаку от живодеров

Киев, Пятница 06 ноября 2020 08:55
Привязали к дереву цепью и били: киевлянка спасла собаку от живодеров
В Киеве женщина спасла пса от трех живодеров (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве женщина отбила собаку у троих живодеров и спасла ей жизнь

В Киеве женщина отбила покалеченного пса у живодеров и спасла ему жизнь. Она наткнулась на троих мужчин в лесопосадке, где они привязали животное к дереву цепями и били его.

Трое мужчин привязали собаку цепью к дереву, били ее, а потом ножом перерезали горло. Случайная прохожая увидели эти зверские пытки, разогнала злоумышленников и спасла пса. Жертву живодеров назвали Куртом. Детали рассказали в сюжете ТСН.

"Елена занимается собачкой вторые сутки. И все гадает, где он был и что пережил. Два дня назад Курта в лесу случайно заметила соседка Лены - бессильного, привязанного цепью и с перерезанным горлом, который лежал на земле. Рядом были трое мужчин, которые жгли костры. Как только увидели женщину, они собрали вещи и пошли прочь", - говорится в сюжете.

Женщина отвезла собаку к ветеринарам. Угрозы для его жизни уже нет. По оценке медиков, псу не более года.

Преступников пока опознать не удалось. Известно, что это молодые люди, около 30 лет и по словам местных, они какое-то время жили в том районе, их неоднократно видели в этой лесопосадке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно поймали хозяина пса, который избивал собаку ногами в живот.

А также рассказывали о том, что в Киеве живодеры убивали бездомных собак и съедали их.

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Новости Украины Жизнь собакаживодер

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