Они приводят к раку. Онколог назвав 5 речей, які б ніколи не зробив

Що треба знати про шкідливі звички для здоров'я

Онколог Ваккас Тай розповів про те, чого він уникає, щоб знизити власний ризик захворіти на рак.

Куріння табаку

Тай радить всім пацієнтам уникати тютюну будь-якою ціною.

"Куріння тютюну, вживання будь-яких тютюнових виробів, вейпінг - усе це канцерогенно. Тютюнова продукція, сам тютюн має канцерогенні властивості", - попереджає він.

За даними Американського онкологічного товариства (ACS), тютюновий дим містить тисячі хімічних речовин, у тому числі щонайменше 70, які, як відомо, викликають рак, та називаються канцерогенами.

"Крім того, куріння також спричиняє накопичення смоли у ваших легенях, що спричиняє пошкодження тканини легенів, а це також може спричинити рак", - додав лікар.

Вживання алкоголю

Тай каже, що він також робить усе можливе, щоб повністю уникати алкоголю. Як зазначає онколог, Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) насправді рекомендують взагалі не пити, якщо ви хочете знизити ризик розвитку раку.

"Будь-який рівень, навіть один келих червоного вина за вечерею - є канцерогенним, - пояснює Тай.

Вживання обробленого м'яса

Все червоне м’ясо є канцерогенним.

"Соління, в’ялення, копчення цього м’яса створює багато канцерогенних побічних продуктів, які надзвичайно токсичні в будь-якій точці від вашого рота до стравоходу, товстої кишки та через пряму кишку", - повідомив медик.

Ігнорування сонцезахисного крему

Регулярне використання сонцезахисного крему також важливо для запобігання раку.

"Будь-яка шкіра, яка буде піддаватися впливу сонця, повинна бути закрита, особливо якщо ви збираєтеся довго їхати на роботу або їдете на роботу", - радить експерт.

Вам потрібно прикривати обличчя, шию, потилицю, а також руки, руки - все, що піддається впливу сонця. Оновлюйте сонцезахист протягом дня.

Зайва вага

Якщо у вас надмірна вага, ви піддаєтеся більшому ризику раку. Вам потрібно виконувати інтенсивні вправи 150 хвилин на тиждень.

Як відомо, ожиріння є відомим фактором ризику раку.