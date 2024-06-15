Они приводят к раку. Онколог назвав 5 речей, які б ніколи не зробив

Однією з найскладніших реалій щодо раку є те, що у багатьох випадках експерти не можуть точно визначити одну причину захворювання. У той же час існує низка факторів ризику, які можуть підвищити ймовірність розвитку онкології, і багатьом із них можна запобігти.
Які шкідливі звички провокують важку хворобу, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BestLife.
Онколог Ваккас Тай розповів про те, чого він уникає, щоб знизити власний ризик захворіти на рак.
Куріння табаку
Тай радить всім пацієнтам уникати тютюну будь-якою ціною.
"Куріння тютюну, вживання будь-яких тютюнових виробів, вейпінг - усе це канцерогенно. Тютюнова продукція, сам тютюн має канцерогенні властивості", - попереджає він.
За даними Американського онкологічного товариства (ACS), тютюновий дим містить тисячі хімічних речовин, у тому числі щонайменше 70, які, як відомо, викликають рак, та називаються канцерогенами.
"Крім того, куріння також спричиняє накопичення смоли у ваших легенях, що спричиняє пошкодження тканини легенів, а це також може спричинити рак", - додав лікар.
Вживання алкоголю
Тай каже, що він також робить усе можливе, щоб повністю уникати алкоголю. Як зазначає онколог, Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) насправді рекомендують взагалі не пити, якщо ви хочете знизити ризик розвитку раку.
"Будь-який рівень, навіть один келих червоного вина за вечерею - є канцерогенним, - пояснює Тай.
Вживання обробленого м'яса
Все червоне м’ясо є канцерогенним.
"Соління, в’ялення, копчення цього м’яса створює багато канцерогенних побічних продуктів, які надзвичайно токсичні в будь-якій точці від вашого рота до стравоходу, товстої кишки та через пряму кишку", - повідомив медик.
Ігнорування сонцезахисного крему
Регулярне використання сонцезахисного крему також важливо для запобігання раку.
"Будь-яка шкіра, яка буде піддаватися впливу сонця, повинна бути закрита, особливо якщо ви збираєтеся довго їхати на роботу або їдете на роботу", - радить експерт.
Вам потрібно прикривати обличчя, шию, потилицю, а також руки, руки - все, що піддається впливу сонця. Оновлюйте сонцезахист протягом дня.
Зайва вага
Якщо у вас надмірна вага, ви піддаєтеся більшому ризику раку. Вам потрібно виконувати інтенсивні вправи 150 хвилин на тиждень.
Як відомо, ожиріння є відомим фактором ризику раку.
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