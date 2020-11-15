Приводят к гастриту и язве: какие продукты категорически нельзя есть на завтрак

Завтрак - это один из важнейших приемов пищи, к которому следует отнестись со всей ответственностью. От того, что есть после пробуждения, зависит общее самочувствие, настроение, здоровье всего организма в целом. Много продуктов имеют очень полезный состав, но есть их на завтрак категорически не рекомендуется.

Как пишет newsyou.info, медики назвали десять продуктов, от употребления которых натощак следует отказаться. В списке оказались популярные фрукты и напитки, которые у многих стали традиционной частью завтрака.

Такой полезный фрукт как груша утром может травмировать слизистую желудка, так как содержит очень много грубого волокна. Поэтому злоупотреблять плодами во время завтрака не стоит. Кроме того, врачи не советуют запивать груши водой.

Пробовать бананы на утренний перекус - это не лучшая альтернатива, поскольку в этом фрукте содержится огромное количество фруктозы. Полакомившись бананом на голодный желудок, в крови резко повышается уровень магния. А это может негативно сказаться на работе сердца.

Поэтому людям, которые имеют кардиологические проблемы, чтобы избежать осложнений лучше отказаться употребления бананов на завтрак. Другим людям лучше не злоупотреблять ими. Кроме того, съеденный натощак банан может нарушить баланс калия и магния, и вы будете целый день вялыми.

В цитрусовых содержится большое количество фруктовой кислоты. Она, попадая в пустой желудок, сразу разъедает слизистую оболочку. Результатом таких завтраков может стать гастрит и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Нежелательно употреблять на голодный желудок и йогурт, потому что он не будет иметь утром никакой пользы. Дело в том, что соляная кислота, которая содержится в пустом желудке может разрушать молочнокислые бактерии, содержащиеся в йогурте.

Свежие овощи, а именно помидоры, в утреннем рационе могут вызвать не только дискомфорт желудка, а способны привести к развитию гастрита, панкреатита или колита. Поскольку в овоще содержатся вещества, которые повышают кислотность желудка и могут спровоцировать образование язвы.

Кофе с утра может навредить здоровью, ведь напиток стимулирует выработку желудочной кислоты и может вызвать изжогу и привести к тяжести в желудке. Кроме того, если постоянно заменять завтрак кофе, развивается дефицит серотонина, а это приводит к подавленного и вялого состояния в течение всего дня.

Однозначно утро нужно начинать со стакана свежей воды. Но важное условие: она не должна быть холодной. Ведь привычка употреблять холодную воду негативно сказывается на слизистой желудка, а также замедляет и ухудшает процесс пищеварения.

Категорически нельзя жевать резинку натощак. Поскольку процесс жевания запускает работу всего пищеварительного тракта и желудок автоматически начинает выделять сок, необходимый для переваривания пищи. Но, когда желудок пуст, страдает слизистая оболочка. В результате развиваются хронические гастриты и колиты.

Напомним, диетолог Ольга Усенко поделилась списком продуктов, которые лучше есть вечером и утром.

Также мы ранее писали, что авокадо и яйца после пробуждения - это лучшие продукты для бортьбы со стрессом и тревожностью.