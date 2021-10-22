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Как привлечь пенсионеров вакцинироваться от COVID: Степанов назвал сумму

Автор: Людмила Жукова

Для вакцинации пенсионеров в Украине от коронавируса нужен финансовый стимул.

Об этом сообщил экс-глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на канале "Украина 24".

Степанов считает, что принуждать к прививкам - неправильно. По его мнению, нужно мотивировать людей финансово.

"Нельзя только принуждать к вакцинации, я имею в виду запретительные действия предпринимать, надо делать, что-то стимулируя, стимулируя меры. И они должны быть ориентированы на разное население. Например, если мы говорим о наших пенсионерах, то, извините, я практически не встречал пенсионеров в ресторанах, или пенсионеров, которые путешествуют по Европе, они думают, как им выжить", - рассказал Степанов.

Бывший глава Минздрава считает, что можно предложить пожилым людям, например, 1000 гривен за прививку.

"Поэтому нам надо предпринимать какие-то стимулирующие меры, чтобы они желали вакцинироваться, кроме разъяснения, чтобы побороть им страхи, и дать ответы на вопросы. Я бы делал, например, одноразовую финансовую помощь всем людям, которые вакцинируются. Например, 1000 грн. Я считаю, что это было бы гораздо полезнее, точно бы сохранили жизнь людям, которые могли бы заболеть и умереть от этой болезни", - подытожил Степанов.

Как мы ранее писали, в Минздраве дали четкий ответ, опасна ли вакцинация для аллергиков.

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Вакцинация