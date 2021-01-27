Прививку от коронавируса можно делать не всем: названы противопоказания

Вакцинация от коронавируса противопоказана ряду людей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет о таких недугах, как иммуносупрессия, рассеянный склероз и прочие тяжелые болезни.

Прививаться нельзя также во время любых инфекций, даже самых безобидных - банальных ОРВИ, и конечно же тем, у кого тест на COVID-19 положительный. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, пишет lenta.ru.

Причем ПЦР-тест может показывать у вас отсутствие вируса, но тест на антитела покажет иммуноглобулины igM, это также является противопоказанием к вакцинации.

"Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус спрятался, сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция. В этом случае тоже нельзя прививаться", - отметила Баранова.

Анча Баранова добавила также, что наличие антител igG и отсутствие igM указывает на постковидное состояние. Но в таком случае вакцинироваться смысла уже нет - вы переболели и у вас выработался иммунитет.

Напомним, что первой страной, которая стала вакцинировать население от коронавируса, стала Великобритания. Причем прививки начали делать пациентам из групп риска, и первопроходчицей стала 90-летняя женщина.

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