UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Прививки от коронавируса: что нужно знать людям с хроническими болезнями

Автор: Роман Мирончук

Прививки от коронавируса людей с хроническими болезнями может спасти жизнь и облегчить течение COVID-19. Это связано с тем, что вирус бьет в наиболее уязвимые места.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"Если вы или ваши близкие страдают на гипертонию, диабет, астму, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит или иную хроническую болезнь, вам нужна защита от COVID-19, которую дает вакцинация", - говорится в сообщении.

Инфографика (facebook.com/moz.ukr)

Медики говорят, что вакцина может защитить от заражения или же существенно облегчит течение болезни, а также вернет легкость общения с людьми, без страха заболеть.

Что сделать перед прививкой

При этом перед вакцинацией эксперты советуют проконсультироваться со своим лечащим врачом. А перед самой прививкой рассказать медику, который делает укол, о своих хронических заболеваниях.

Как записаться

Записаться на вакцинацию можно через мобильное приложение "Дия" или через своего семейного врача.

Кому противопоказано вакцинироваться

  • Если есть тяжелая аллергия к одному из компонентов вакцины;
  • Если температура тела больше 38,5 градусов;
  • При беременности (прививку могут сделать только медицинским работницам).

Инфографика (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, в Сумской области мужчина прикинулся медиком и предложил пенсионерам сделать прививку от коронавируса. Пожилые люди потеряли сознание.

Ранее врач рассказал, можно ли аллергикам прививаться от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусВакцина от коронавируса