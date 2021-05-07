Прививки от коронавируса: что нужно знать людям с хроническими болезнями

"Если вы или ваши близкие страдают на гипертонию, диабет, астму, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит или иную хроническую болезнь, вам нужна защита от COVID-19, которую дает вакцинация", - говорится в сообщении.

Инфографика (facebook.com/moz.ukr)

Медики говорят, что вакцина может защитить от заражения или же существенно облегчит течение болезни, а также вернет легкость общения с людьми, без страха заболеть.

Что сделать перед прививкой

При этом перед вакцинацией эксперты советуют проконсультироваться со своим лечащим врачом. А перед самой прививкой рассказать медику, который делает укол, о своих хронических заболеваниях.

Как записаться

Записаться на вакцинацию можно через мобильное приложение "Дия" или через своего семейного врача.

Кому противопоказано вакцинироваться

Если есть тяжелая аллергия к одному из компонентов вакцины;

Если температура тела больше 38,5 градусов;

При беременности (прививку могут сделать только медицинским работницам).

Инфографика (facebook.com/moz.ukr)