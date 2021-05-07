Прививки от коронавируса: что нужно знать людям с хроническими болезнями
Прививки от коронавируса людей с хроническими болезнями может спасти жизнь и облегчить течение COVID-19. Это связано с тем, что вирус бьет в наиболее уязвимые места.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
"Если вы или ваши близкие страдают на гипертонию, диабет, астму, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит или иную хроническую болезнь, вам нужна защита от COVID-19, которую дает вакцинация", - говорится в сообщении.
Инфографика (facebook.com/moz.ukr)
Медики говорят, что вакцина может защитить от заражения или же существенно облегчит течение болезни, а также вернет легкость общения с людьми, без страха заболеть.
Что сделать перед прививкой
При этом перед вакцинацией эксперты советуют проконсультироваться со своим лечащим врачом. А перед самой прививкой рассказать медику, который делает укол, о своих хронических заболеваниях.
Как записаться
Записаться на вакцинацию можно через мобильное приложение "Дия" или через своего семейного врача.
Кому противопоказано вакцинироваться
- Если есть тяжелая аллергия к одному из компонентов вакцины;
- Если температура тела больше 38,5 градусов;
- При беременности (прививку могут сделать только медицинским работницам).
Инфографика (facebook.com/moz.ukr)
Напомним, в Сумской области мужчина прикинулся медиком и предложил пенсионерам сделать прививку от коронавируса. Пожилые люди потеряли сознание.
Ранее врач рассказал, можно ли аллергикам прививаться от COVID-19.