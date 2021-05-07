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Прививки от коронавируса: что нужно знать людям с хроническими болезнями

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 07:47
Прививки от коронавируса: что нужно знать людям с хроническими болезнями Фото: вакцинация от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Прививки от коронавируса людей с хроническими болезнями может спасти жизнь и облегчить течение COVID-19. Это связано с тем, что вирус бьет в наиболее уязвимые места.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"Если вы или ваши близкие страдают на гипертонию, диабет, астму, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит или иную хроническую болезнь, вам нужна защита от COVID-19, которую дает вакцинация", - говорится в сообщении.

Прививки от коронавируса: что нужно знать людям с хроническими болезнями

Инфографика (facebook.com/moz.ukr)

Медики говорят, что вакцина может защитить от заражения или же существенно облегчит течение болезни, а также вернет легкость общения с людьми, без страха заболеть.

Что сделать перед прививкой

При этом перед вакцинацией эксперты советуют проконсультироваться со своим лечащим врачом. А перед самой прививкой рассказать медику, который делает укол, о своих хронических заболеваниях.

Как записаться

Записаться на вакцинацию можно через мобильное приложение "Дия" или через своего семейного врача.

Кому противопоказано вакцинироваться

  • Если есть тяжелая аллергия к одному из компонентов вакцины;
  • Если температура тела больше 38,5 градусов;
  • При беременности (прививку могут сделать только медицинским работницам).

Прививки от коронавируса: что нужно знать людям с хроническими болезнями

Инфографика (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, в Сумской области мужчина прикинулся медиком и предложил пенсионерам сделать прививку от коронавируса. Пожилые люди потеряли сознание.

Ранее врач рассказал, можно ли аллергикам прививаться от COVID-19.

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