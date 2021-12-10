Что привело к жуткому ДТП под Черниговом: эксперт указал на малоизвестные детали трагедии

Специалисты обратили внимание, что техническое состояние микроавтобуса Mersedes-Benz 313 CDI, который осуществлял регулярные пассажирские перевозки, остается под большим сомнением.

"По имеющимся данным, это транспортное средство 2005 года производства после растаможки и регистрации в Украине не проходило необходимую сертификацию соответствия его конструкции к технической документации завода-производителя", - говорят в АБЭТ.

Теперь, уже после трагической аварии и в рамках уголовного производства, будут выяснять: осуществлялось ли его переоборудование, каким образом, и соответствовало ли в итоге техсостояние автобуса требованиям безопасной эксплуатации.

"Но даже по фотографиям с места ДТП усматривается, что переоборудование транспортного средства произошло с очень серьезными нарушениями, о чем свидетельствуют оторванные от пола целые ряды с сиденьями", - заявляют эксперты.

Также специалисты обратили внимание, что сегодня, 10 декабря, у этого микроавтобуса должен был истечь срок договора на перевозку пассажиров - за 3 дня до трагедии.

В ДТП под Черниговом 7 декабря погибли 13 пассажиров и еще 8 были травмированы (фото: facebook.com/policechernigivshchin)

"В результате пробелов в законодательстве и халатного отношения к безопасности пассажиров, данное транспортное средство в течение 5 лет курсировало по нашим дорогам. Единственное, что свидетельствовало о его "исправности", был протокол техосмотра, такой же, как сегодня почти открыто торгуют недобросовестные пункты техосмотра, не проводя никаких обследований", - указывают эксперты.

В Ассоциации рассказывают, что именно этот "Мерседес" в 2016 году был заявлен перевозчиком на участие в конкурсе. Но тогда постановление Кабмина № 1081, определявшее порядок проведения конкурсов на пассажирские перевозки, прямо не требовало предоставлять Сертификат соответствия.

И члены конкурсной комиссии "по собственной инициативе" решили не включать этот ключевой для безопасности перевозок людей Сертификат в список конкурсных документов.

"Ужасное ДТП под Черниговом, как и резонансные аварии в Одессе, Кривом Рогу и т.д. должны резко изменить отношение государственных органов и представителей транспортной отрасли к контролю за соблюдением безопасности на дорогах", - убежден президент АБЭТ Дмитрий Гончарук.

После смертельного ДТП под Черниговом водителю грузовика вручили подозрение (фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Как достичь безопасности на дорогах и при перевозках

Как подчеркивает Гончарук, безопасность на дорогах достигается не фрагментарными решениями, а внедрением целостной системы контроля над надлежащим состоянием транспортных средств.

В частности, нужен профильный закон, который введет европейскую систему соблюдения безопасного состояния автотранспортных средств.

Техосмотр должен стать обязательным для всех авто, как это есть в странах ЕС, но его процедура и качество также должны соответствовать европейским стандартам.

"В первую очередь, это 100-процентная видеофиксация процесса техосмотра и сохранения этого файла, а также возможность в режиме онлайн передавать показатели из измерительных приборов в общегосударственную базу данных", - говорит Гончарук.

Эксперт добавил, что такой проект закона уже разработан и все еще обсуждается в профильном комитете Рады.

"Какие еще нужные аргументы, сколько еще людей должны погибнуть, чтобы в Украине наконец был наведен порядок с техосмотром?! Уже сейчас мы совместно с Нацполицией считаем необходимым создать рабочую группу, способную объективно контролировать, насколько профессионально пункты ОТК проводят техническое освидетельствование, и выявлять тех, кто под этим прикрытием просто торгует протоколами. Это же не шутки: когда в погоне и легкими и быстрыми деньгами пренебрегают требования и нормативы безопасности - страдают, становятся калеками и гибнут люди!" - возмущается Гончарук.

Место ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Черниговом (фото: facebook.com/policechernigivshchini)